Внимательно ли вы следили за выступлением сборной Украины на молодежном Евро-2023? Квиз

В среду, 5 июля, сборная Украины в полуфинале молодежного Евро-2023, к сожалению, уступила сверстникам из Испании 1:5. Впрочем, этот турнир наша команда однозначно может занести себе в актив, поскольку благодаря ее успеху украинская сборная по футболу впервые в истории выступит на Олимпиаде.

Сегодня мы предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за нашей молодежкой на континентальном первенстве, пройдя квиз.