Внимательно ли вы следили за выступлением сборной Украины на молодежном Евро-2023? Квиз
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Фото: UA-Футбол/Автор - Оксана Васильєва
В среду, 5 июля, сборная Украины в полуфинале молодежного Евро-2023, к сожалению, уступила сверстникам из Испании 1:5. Впрочем, этот турнир наша команда однозначно может занести себе в актив, поскольку благодаря ее успеху украинская сборная по футболу впервые в истории выступит на Олимпиаде.
Сегодня мы предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за нашей молодежкой на континентальном первенстве, пройдя квиз.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.07.2023 в 11:23
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