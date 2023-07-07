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Внимательно ли вы следили за выступлением сборной Украины на молодежном Евро-2023? Квиз

Молодежная сборная Украины
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Внимательно ли вы следили за выступлением сборной Украины на молодежном Евро-2023? Квиз

Фото: UA-Футбол/Автор - Оксана Васильєва

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 5 июля, сборная Украины в полуфинале молодежного Евро-2023, к сожалению, уступила сверстникам из Испании 1:5. Впрочем, этот турнир наша команда однозначно может занести себе в актив, поскольку благодаря ее успеху украинская сборная по футболу впервые в истории выступит на Олимпиаде.

Сегодня мы предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за нашей молодежкой на континентальном первенстве, пройдя квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.07.2023 в 11:23
уберите Ротаня от пацанов --хватит нам от него позора
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