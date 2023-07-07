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Молодежная сборная после возвращения в Украину встретилась с юными болельщиками

Молодежная сборная Украины
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Юные фанаты получили автографы и фото на память

Молодежная сборная после возвращения в Украину встретилась с юными болельщиками

Фото: Оксана Васильєва

Новина українською

Молодежная сборная Украины вернулась домой после завершения выступлений в финальной части чемпионата Европы-2023, где команда Руслана Ротаня оказалась среди четверки лучших команд континента.

В четверг, 6 июля футболисты и тренерский штаб отправились автобусом из Бухареста в Черновцы. А уже сегодня теплую встречу сине-желтым на родной земле устроили воспитанники местного футбольного клуба "Буковина", которые посетили отель команды с государственными флагами и футбольными мячами.

Юные болельщики поздравили сборную с яркой игрой и выдающимся результатом на чемпионате Европы, пообщались со своими кумирами и получили от них автографы и фото на память.

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Фото: Оксана Васильєва
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В статье: Украина U-21
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Источник:
УАФ

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