Молодежная сборная после возвращения в Украину встретилась с юными болельщиками

Молодежная сборная Украины вернулась домой после завершения выступлений в финальной части чемпионата Европы-2023, где команда Руслана Ротаня оказалась среди четверки лучших команд континента.

В четверг, 6 июля футболисты и тренерский штаб отправились автобусом из Бухареста в Черновцы. А уже сегодня теплую встречу сине-желтым на родной земле устроили воспитанники местного футбольного клуба "Буковина", которые посетили отель команды с государственными флагами и футбольными мячами.

Юные болельщики поздравили сборную с яркой игрой и выдающимся результатом на чемпионате Европы, пообщались со своими кумирами и получили от них автографы и фото на память.