Молодежная сборная после возвращения в Украину встретилась с юными болельщиками
Юные фанаты получили автографы и фото на память
Фото: Оксана Васильєва
Молодежная сборная Украины вернулась домой после завершения выступлений в финальной части чемпионата Европы-2023, где команда Руслана Ротаня оказалась среди четверки лучших команд континента.
В четверг, 6 июля футболисты и тренерский штаб отправились автобусом из Бухареста в Черновцы. А уже сегодня теплую встречу сине-желтым на родной земле устроили воспитанники местного футбольного клуба "Буковина", которые посетили отель команды с государственными флагами и футбольными мячами.
Юные болельщики поздравили сборную с яркой игрой и выдающимся результатом на чемпионате Европы, пообщались со своими кумирами и получили от них автографы и фото на память.
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