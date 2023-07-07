Ротань: Жаль, что без трофея, но гордимся первой в истории Украины путевкой на Олимпиаду
Наша молодежка вернулась в Украину
фото - Оксана Васильєва
Молодежная сборная Украины вернулась домой после завершения выступлений в финальной части чемпионата Европы-2023, где команда Руслана Ротаня оказалась среди четверки лучших команд континента.
Сам главный тренер так прокомментировал выступление команды на турнире:
"С большой радостью мы возвращаемся на родную землю. Жаль, что без трофея, но гордимся первой в истории Украины путевкой на Олимпиаду. У наших ребят большое будущее, и я уверен, что они еще не раз подарят футбольный праздник такого высокого уровня нашим болельщикам. А в том, что они остались довольны не только результатом, но и игрой команды, мы могли убедиться и в Румынии, где получили хорошую поддержку.
Приятно дарить положительные эмоции в такое сложное время, но все это только благодаря ВСУ, которые позволяют нам заниматься любимым делом", — сказал тренер сборной Руслан Ротань.
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