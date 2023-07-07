Буряк: Сейчас Ротань - это один из самых прогрессивных тренеров Украины
Эксперт уверен в светлом тренерском будущем Руслана Петровича
Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Леонид Буряк оценил выступление
"Молодежная сборная Украины своим выступлением на Евро-2023 (U-21) меня очень удивила. Отличный результат, а еще – очень хороший материал для тренеров национальной сборной. В этом составе "молодежки" есть 4-5 человек, которые уже готовы играть в главной команде нашей страны.
Об удаче в данном случае надо говорить в последнюю очередь: молодежная сборная Украины во всех матчах Евро была на уровне.
И сейчас все мы должны поблагодарить и тренерский штаб команды, и футболистов за то, что они сумели подарить нам такой праздник футбола. Уверен, в этот период все украинские болельщики получили удовольствие от игры нашей молодежной сборной и хоть немного отвлеклись от войны. А Украина в очередной раз доказала, что она действительно является футбольной нацией.
Всегда относился к Руслану Ротаню с большой симпатией. Еще с тех пор, когда приглашал его к себе в команду. А сейчас, считаю, это один из самых прогрессивных тренеров Украины. Он попрощался с "молодежкой" (хоть и поведет её на Олимпиаду), но у него есть и будут новые цели, новые команды. Уверен, он будет прогрессировать и в дальнейшем, идти шаг за шагом, не спеша. А сейчас главное, что он построил хорошую команду, составленную из хороших футболистов", – сказал Буряк.
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