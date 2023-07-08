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Игрокам сборной Украины U-21 за бронзу на Евро-2023 от государства предусмотрена премия в 3 тыс гривен и официальное звание

Молодежная сборная Украины
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Однако УАФ обещала гораздо большую премию

Игрокам сборной Украины U-21 за бронзу на Евро-2023 от государства предусмотрена премия в 3 тыс гривен и официальное звание

Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол

Новина українською

Сборная Украины U-21 во второй раз в своей истории достигла стадии полуфинала молодежного Евро. Адвокат Илья Скоропашкин рассказал, какие поощрения от государства получат футболисты.

“Согласно регламенту Чемпионат Европы по футболу U-21 2023, обе команды, вылетающие на этапе 1/2 финала, занимают третье место в турнирной таблице. Отдельный матч за определение третьего-четвертого места не предусмотрен.

Положение о Единой спортивной классификации Украины, а также Квалификационные нормы и требования Единой спортивной классификации Украины по олимпийским видам спорта, к которым также относится футбол, гарантируют претендентам 3-4 места на чемпионате Европы по футболу среди юниоров (19-21 год) присвоения спортивного звания "Мастер спорта Украины". Для этого УАФ должен сделать соответствующие представления в Минмолодежьспорта на спортсменов.

Финансовые выплаты предусмотрены Постановлением Кабмина "О поощрении спортсменов и тренеров по олимпийским и неолимпийским видам спорта". За занятие третего места на Чемпионате Европы среди молодежи, юниоров и юниорок, предусмотрена выплата вознаграждения в размере по три тысячи гривен каждому из спортсменов, участвовавших в соревнованиях”, - сказал Скоропашкин.

Тренеры могут получить от государства не более девяти тысяч гривен на каждого (тройное вознаграждение одного спортсмена). Также для них предусмотрена возможность получить звание "Заслуженный тренер Украины", однако при соблюдении определенных условий: период работы в должности, наличие специального образования, количество подготовленных спортсменов высшей категории.

От УАФ бронзовые медалисты могут получить совсем другую сумму. Перед стартом турнира футболистам пообещали премию в 500 тысяч гривен за квалификацию на Олимпиаду. Напомним, что УАФ получит призовые от УЕФА за участие сборной на ЧЕ-2023.

Также игроки смогут получить по 125 тысяч долларов за золото Игр-2024, 80 тысяч долларов – за серебро и 55 тысяч долларов – за бронзу. Эти выплаты предусмотрены государством.

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В статье: Украина U-21 Минмолспорт УАФ
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Источник:
FanDay

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