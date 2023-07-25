Молодежная сборная Украины официально получила нового главного тренера

Состоялось заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола, который рассмотрел и утвердил ряд решений.

В частности, был утвержден новый главный тренер молодёжной сборной Украины. Им стал испанский специалист Унаи Мельгосы. Отмечается, что кандидатуру предложил Сергей Ребров, а ее поддержал Комитет национальных сборных команд УАФ.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

При этом напомним, что Руслан Ротань продолжит сотрудничество с УАФ как главный тренер олимпийской сборной и в следующем году параллельно с работой в "Александрии" будет готовить молодежку к Играм в Париже.

Напомним, 47-летний испанец начинал свой тренерский путь в "Атлетике" из Бильбао. Затем была "Малага" и возвращение в баскский клуб. С 2015 Унаи работал помощником Реброва (в "Динамо", "Ференцвароше", "Аль-Айне", и сборной Украины).