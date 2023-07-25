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Молодежная сборная Украины официально получила нового главного тренера

Молодежная сборная Украины
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Ассистент Сергея Реброва

Молодежная сборная Украины официально получила нового главного тренера

Фото: twimg.com / Автор невідомий

Новина українською

Состоялось заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола, который рассмотрел и утвердил ряд решений.

В частности, был утвержден новый главный тренер молодёжной сборной Украины. Им стал испанский специалист Унаи Мельгосы. Отмечается, что кандидатуру предложил Сергей Ребров, а ее поддержал Комитет национальных сборных команд УАФ.

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При этом напомним, что Руслан Ротань продолжит сотрудничество с УАФ как главный тренер олимпийской сборной и в следующем году параллельно с работой в "Александрии" будет готовить молодежку к Играм в Париже.

Напомним, 47-летний испанец начинал свой тренерский путь в "Атлетике" из Бильбао. Затем была "Малага" и возвращение в баскский клуб. С 2015 Унаи работал помощником Реброва (в "Динамо", "Ференцвароше", "Аль-Айне", и сборной Украины).

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В статье: Украина U-21 молодежная сборная Украины Унаи Мельгоса
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
25.07.2023 в 14:17
Ще треба в ю19 кого із команди реброва,щоб всі збірні грали за одним стилем
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.07.2023 в 14:07
Побачимо, що з цього вийде
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