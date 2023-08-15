Стало известно, где пройдет матч Украина U-21 - Северная Ирландия U-21

Молодежная сборная Украины стартует в отборочном турнире Евро-2025 (U-21) поединком против команды Северной Ирландии.

Игра состоится 12 сентября в словацком городе Попрад и начнется в 19:30 (по Киеву).

Как сообщает официальный сайт УАФ, домашний матч сине-желтых будет принимать стадион НТЦ Попрад (Национальный Тренировочный Центр). Арена вмещает 5 700 зрителей.

Подопечные Унаи Мельгоса попали в группу F, где их соперниками также будут Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург.

Добавим, что в рамках подготовки к старту в квалификации Евро-2025 (U-21) сине-желтые проведут спарринг с молодежной сборной Германии. Поединок состоится 8 сентября на "Людвигспаркштадион" в Саарбрюкене (начало - в 19.15 по киевскому времени).