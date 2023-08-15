Новый главный тренер молодежки Мельгоса: Я считаю себя частью проекта Реброва

Новый главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса рассказал, какой он видит перспективу дальнейшего развития команды.

"Я считаю себя частью проекта Сергея Реброва, ведь молодежная сборная является своеобразным мостом для попадания игроков в главную команду. Моя роль — готовить футболистов, чтобы они быстро адаптировались к национальной сборной. Кроме того, я координатор взаимодействия между командами U-17, U-19 и U-21, где передо мной стоят очень похожие задачи — имплементировать игроков в более взрослые команды.

В Ужгороде мы работали именно для того, чтобы запустить процесс, инициированный Сергеем Ребровым. Мы взаимодействовали со специалистами, уже долгое время работающими в УАФ. Мы обсуждали идеи игры, работу с игроками, которых нужно подготовить в национальную сборную", — подчеркнул Мельгоса.