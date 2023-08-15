  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Новый главный тренер молодежки Мельгоса: Я считаю себя частью проекта Реброва
В тренде

Новый главный тренер молодежки Мельгоса: Я считаю себя частью проекта Реброва

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Роль тренера — готовить футболистов, чтобы они быстро адаптировались к национальной сборной

Новый главный тренер молодежки Мельгоса: Я считаю себя частью проекта Реброва

uaf.ua

Новина українською

Новый главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса рассказал, какой он видит перспективу дальнейшего развития команды.

"Я считаю себя частью проекта Сергея Реброва, ведь молодежная сборная является своеобразным мостом для попадания игроков в главную команду. Моя роль — готовить футболистов, чтобы они быстро адаптировались к национальной сборной. Кроме того, я координатор взаимодействия между командами U-17, U-19 и U-21, где передо мной стоят очень похожие задачи — имплементировать игроков в более взрослые команды.

В Ужгороде мы работали именно для того, чтобы запустить процесс, инициированный Сергеем Ребровым. Мы взаимодействовали со специалистами, уже долгое время работающими в УАФ. Мы обсуждали идеи игры, работу с игроками, которых нужно подготовить в национальную сборную", — подчеркнул Мельгоса.

Напомним, что Мельгоса сменил на данном посту Руслана Ротаня, который после молодежного Евро-2023 сконцентрировался на работе с "Александрией".

По теме
yellow-arrow
Стало известно, где пройдет матч Украина U-21 - Северная Ирландия U-21
yellow-arrow
Козак – о новом тренере молодежки: Мельгоса очень щепетильный и эмоциональный
yellow-arrow
Молодежная сборная Украины проведет товарищеский матч с Германией
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Унаи Мельгоса
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде