Новый главный тренер молодежки Мельгоса: Я считаю себя частью проекта Реброва
Роль тренера — готовить футболистов, чтобы они быстро адаптировались к национальной сборной
uaf.ua
Новый главный тренер
"Я считаю себя частью проекта Сергея Реброва, ведь молодежная сборная является своеобразным мостом для попадания игроков в главную команду. Моя роль — готовить футболистов, чтобы они быстро адаптировались к национальной сборной. Кроме того, я координатор взаимодействия между командами U-17, U-19 и U-21, где передо мной стоят очень похожие задачи — имплементировать игроков в более взрослые команды.
В Ужгороде мы работали именно для того, чтобы запустить процесс, инициированный Сергеем Ребровым. Мы взаимодействовали со специалистами, уже долгое время работающими в УАФ. Мы обсуждали идеи игры, работу с игроками, которых нужно подготовить в национальную сборную", — подчеркнул Мельгоса.
Напомним, что Мельгоса сменил на данном посту Руслана Ротаня, который после молодежного Евро-2023 сконцентрировался на работе с "Александрией".
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