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Унаи Мельгоса назвал состав Украины U-21 на сентябрьские матчи

Молодежная сборная Украины
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В списке 23 игрока

Унаи Мельгоса назвал состав Украины U-21 на сентябрьские матчи

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса обнародовал список футболистов, которые будут готовиться к товарищескому матчу против Германии (8 сентября), а также к первому поединку в отборе на Евро-2025 против Северной Ирландии (12 сентября).

В заявку вошли 23 футболиста.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Яков Кинарейкин ("Днепр-1" Днепр), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка).

Защитники: Константин Вивчаренко ("Динамо" Киев), Арсений Батагов, Антон Боль (оба - "Заря" Луганск), Данил Скорко ("Александрия"), Артем Смоляков ("Полесье" Житомир), Виталий Роман, Богдан Слюбик (оба - "Рух" Львов), Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса).

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Владимир Бражко, Назар Волошин (оба - "Динамо" Киев), Валентин Рубчинский ("Днепр-1" Днепр), Илья Квасница ("Рух" Львов), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса), Олег Очеретько, Иван Лосенко (оба - "Шахтер" Донецк), Евгений Павлюк ("Ворскла" Полтава).

Нападающие: Игорь Краснопир ("Оболонь" Киев), Денис Теслюк ("Рух" Львов), Богдан Вьюнник ("Шахтер" Донецк).

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В статье: Украина U-21 молодежная сборная Украины Унаи Мельгоса
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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Б_РУХ_Т (Вислобоки)
22.08.2023 в 11:32
Приємно бачити таку кількість футболістів з Руху,але питання де Дідик, Сапуга ?
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0
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Грязный Гаррик (C)
22.08.2023 в 10:36
Состав топчик!!!РаДУЕТ прогресс парней из «Руха».Только Павлюк с Ворсклы лишний и в составе и в футболе!!!Удачи парни!!!
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+1
0
SeventyFour (Phoenix)
22.08.2023 в 12:07
Батагов и Ярмолюк лишние. Батагов каким образом в u-21? Дядьке уже 23 и в обороне не очень сильный. Ярмолюк не играет
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0
0

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