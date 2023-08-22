Унаи Мельгоса назвал состав Украины U-21 на сентябрьские матчи
В списке 23 игрока
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса обнародовал список футболистов, которые будут готовиться к товарищескому матчу против Германии (8 сентября), а также к первому поединку в отборе на Евро-2025 против Северной Ирландии (12 сентября).
В заявку вошли 23 футболиста.
Состав молодежной сборной Украины
Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Яков Кинарейкин ("Днепр-1" Днепр), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка).
Защитники: Константин Вивчаренко ("Динамо" Киев), Арсений Батагов, Антон Боль (оба - "Заря" Луганск), Данил Скорко ("Александрия"), Артем Смоляков ("Полесье" Житомир), Виталий Роман, Богдан Слюбик (оба - "Рух" Львов), Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса).
Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Владимир Бражко, Назар Волошин (оба - "Динамо" Киев), Валентин Рубчинский ("Днепр-1" Днепр), Илья Квасница ("Рух" Львов), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса), Олег Очеретько, Иван Лосенко (оба - "Шахтер" Донецк), Евгений Павлюк ("Ворскла" Полтава).
Нападающие: Игорь Краснопир ("Оболонь" Киев), Денис Теслюк ("Рух" Львов), Богдан Вьюнник ("Шахтер" Донецк).
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