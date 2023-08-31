В составе молодежной сборной Украины произошли изменения

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса внес изменения в список футболистов, вызванных на товарищеский матч с Германией (8 сентября), а также на поединок в отборе на Евро-2025 против Северной Ирландии (12 сентября).

Как сообщает официальный сайт УАФ, вместо Константина Вивчаренко и Олега Очеретько в ряды команды вызваны Андрей Булеза и Кирилл Сигеев.

Заявка сборной Украины U-21 выглядит следующим образом:

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Яков Канарейкин ("Днепр-1" Днепр), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка).

Защитники: Арсений Батагов, Антон Боль (оба - "Заря" Луганск), Данил Скорко ("Александрия"), Артем Смоляков ("Полесье" Житомир), Виталий Роман, Богдан Слюбик (оба - "Рух" Львов), Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса), Андрей Булеза ("Минай").

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Владимир Бражко, Назар Волошин (оба - "Динамо" Киев), Валентин Рубчинский ("Днепр-1" Днепр), Илья Квасница ("Рух" Львов), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса), Иван Лосенко ("Шахтер" Донецк), Евгений Павлюк ("Ворскла" Полтава), Кирилл Сигеев ("Александрия").

Нападающие: Игорь Краснопир ("Оболонь" Киев), Денис Теслюк ("Рух" Львов), Богдан Вьюнник ("Шахтер" Донецк).