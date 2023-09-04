Молодежка Украины начала подготовку к матчам против Германии и Северной Ирландии

Сегодня, 4 сентября начинается сбор молодежной сборной Украины, приуроченный к двум поединкам - контрольному с Германией и стартовому в отборе Евро-2025 U-21 с Северной Ирландией.

Утром делегация молодежки Украины отправилась в Попрад, где и будет готовиться к матчам. Легионеры подъедут в лагерь сине-желтых в течение дня. Первая тренировка начнется в 18.30 по местному времени. Вылет в Германию запланирован на 14.20 6 сентября.

Команда Унаи Мельгоса сыграет 12 сентября домашний матч против команды Северной Ирландии. Эта игра состоится в Словакии, на поле Национального тренировочного центра Попрада. Начало - в 19:30 по Киеву.

Также в группе F, кроме этих двух сборных, будут выступать Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург.

В рамках подготовки к старту в квалификации Евро-2025 U-21 сине-желтые проведут спарринг с молодежной сборной Германии. Поединок состоится 8 сентября на "Людвигспаркштадионе" в Саарбрюкене. Начало - в 19.15 по киевскому времени.

Главный тренер сине-желтых Мельгоса вызвал 23-х исполнителей на этот сбор.