Молодежка Украины начала подготовку к матчам против Германии и Северной Ирландии
Сине-желтые уже отправились в Словакию
Фото: прес-служба АФУ
Сегодня, 4 сентября начинается сбор молодежной сборной Украины, приуроченный к двум поединкам - контрольному с Германией и стартовому в отборе Евро-2025 U-21 с Северной Ирландией.
Утром делегация молодежки Украины отправилась в Попрад, где и будет готовиться к матчам. Легионеры подъедут в лагерь сине-желтых в течение дня. Первая тренировка начнется в 18.30 по местному времени. Вылет в Германию запланирован на 14.20 6 сентября.
Команда Унаи Мельгоса сыграет 12 сентября домашний матч против команды Северной Ирландии. Эта игра состоится в Словакии, на поле Национального тренировочного центра Попрада. Начало - в 19:30 по Киеву.
Также в группе F, кроме этих двух сборных, будут выступать Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург.
В рамках подготовки к старту в квалификации Евро-2025 U-21 сине-желтые проведут спарринг с молодежной сборной Германии. Поединок состоится 8 сентября на "Людвигспаркштадионе" в Саарбрюкене. Начало - в 19.15 по киевскому времени.
Главный тренер сине-желтых Мельгоса вызвал 23-х исполнителей на этот сбор.
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