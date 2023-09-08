"Мне в WhatsApp написал менеджер сборной". Защитник Полесья - о вызове в Украину U-21

Левый защитник "Полесья" Артем Смоляков прокомментировал дебютный вызов в молодежную сборную Украины.

- Как состоялся вызов в молодежную сборную U-21 звонил ли тебе главный тренер?

- На самом деле, все было очень просто. Я пришел в свою комнату, мне в WhatsApp написал менеджер сборной, что меня вызвали в лагерь. Вот так просто и состоялся вызов.

- Когда ты увидел состав команды, то какими были мысли? Кого можешь выделить?

- Собрался очень сильный коллектив, все ребята играют в УПЛ. Есть и те, кого можно выделить: того же Бражко, Волошина. Это - очень квалифицированные футболисты.

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- Что интересного они могут предложить соперникам на поле, чем могут удивить?

- Удивить может Волошин, он - очень быстрый футболист, можно даже провести аналогию с Бени Макуаном. Они, как по мне, где-то рядом. Бражко очень хорошо видит центр поля, поэтому я думаю, что будет очень приятно играть с такими партнерами.

- Какие у тебя ожидания от контрольного матча с Германией?

- Это очень интересно, потому что на самом деле это мой первый вызов. Но там играют такие же ребята, как и мы. Поэтому нужно выходить и доказывать все на поле. Думаю, мы все можем.

- Как ты думаешь насколько серьезный фундамент и насколько серьезный груз ответственности заложил предыдущий состав сборной U-21?

- У болельщиков действительно довольно большие ожидания, но нам нужно думать не об этом. Нам нужно выходить на поле и играть в футбол, - сказал Смоляков.