Украина U-21 — Северная Ирландия U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧЕ-2025
Удастся ли нашей молодежке удачно стартовать в отборе?
Фото прес-служби УАФ
Унаи Мельгоса проведет первый официальный матч в ранге главного тренера нашей молодежки. В отличие от контрольного матча с немцами, на этот раз сборной U-21 выпал менее статусный соперник, поэтому шансы на успешный старт в отборе на Евро-2025 довольно высоки.
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Поединок Украина U-21 — Северная Ирландия U-21 состоится во вторник, 12 сентября, на стадионе Национального тренировочного центра в словацком Попраде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30. Прямую трансляцию встречи проведут региональные каналы Общественного вещания.
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.
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