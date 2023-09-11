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Украина U-21 — Северная Ирландия U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧЕ-2025

Молодежная сборная Украины
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Удастся ли нашей молодежке удачно стартовать в отборе?

Украина U-21 — Северная Ирландия U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧЕ-2025

Фото прес-служби УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Унаи Мельгоса проведет первый официальный матч в ранге главного тренера нашей молодежки. В отличие от контрольного матча с немцами, на этот раз сборной U-21 выпал менее статусный соперник, поэтому шансы на успешный старт в отборе на Евро-2025 довольно высоки.

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Поединок Украина U-21 — Северная Ирландия U-21 состоится во вторник, 12 сентября, на стадионе Национального тренировочного центра в словацком Попраде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30. Прямую трансляцию встречи проведут региональные каналы Общественного вещания.

Трансляция матча
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Трансляция матча Украина U-21 — Северная Ирландия U-21
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Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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В статье: Украина U-21 Северная Ирландия U-21
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