Мельгоса: Мы наблюдаем за всеми молодыми украинскими игроками

Главный тренер молодёжной сборной Украины Унаи Мельгоса поделился ожиданиями от стартового матча в отборе к Евро-2025 против Северной Ирландии, который состоится во вторник, 12 сентября.

– Как прокомментируете контрольный матч с Германией? Были ли все задачи, поставленные перед спаррингом, выполнены?

– Мы получили возможность провести очень интересную игру. Германия – сильная команда, и такой поединок важен для нашего развития. Я достаточно доволен как командой в целом, так и игроками индивидуально. Они пытались играть вперед в атаке, делать шаг вперед в защите. Конечно, нам есть что улучшать в своей игре. Но, в общем, моя оценка следующая: это был хороший матч, игроки развиваются.

– Ситуация с нападением… Кого после экспериментов считаете основным форвардом команды?

– Атака – это не дело одного игрока. Вся команда должна играть в атаку. Мы требуем не только от нападающих, но и от вингеров, полузащитников играть на атаку и реализовывать ее. Поэтому не стоит говорить об отдельном игроке. Мы должны говорить обо всех футболистах, их функциях и ролях на поле.

– Как оцените действия Ярмолюка? И есть ли кто-нибудь еще из легионеров у вас на карандаше?

– В таком возрасте я не выделял бы кого-нибудь из игроков персонально. Хотя большинство из них играют за первые команды своих клубов, они все еще продолжают учиться, они очень молоды. Мы наблюдаем за всеми молодыми исполнителей, как в Украине, так и за рубежом. Если мы поймем, что у них есть способности, они будут вызваны в сборную.

– В команде есть представители коллектива, который стал полуфиналистом Евро и получил путевку на Олимпиаду. Как считаете, кто из этих ребят в перспективе может стать лидером, стержнем коллектива?

– Я понимаю вопрос. Но все же предпочитаю не говорить об отдельных игроках. Все находящиеся в команде футболисты должны вносить свой вклад в нее. Роли и функции у каждого разные. Конечно, между собой в тренерском штабе мы обсуждаем, какие игроки могут быть перспективнее. Но я бы не хотел делиться этими мыслями, чтобы не беспокоить футболистов.

– Какую оценку дадите сборной Северной Ирландии, учитывая ее старт в отборе Евро?

– Ирландцы проиграли первый матч. Никогда не знаешь, как они отреагируют на это. После того, как мы посмотрели игру, могу сказать, что они могли забить и не проиграть. У них есть качества и способности, поэтому должны показать лучшую версию самих себя, чтобы сыграть соответствующим образом и постараться победить.