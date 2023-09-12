Украина U21 - Северная Ирландия U21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Украина U21 - Северная Ирландия U21: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Молодежная сборная Украины начинает новый этап своей истории. После успешного выступления на последнем чемпионате Европы сменились исполнители, сменился главный тренер. Но задачи остаются стабильно высокими. Текущая – попасть на Евро-2025. Отбор на этот турнир украинская команда начнет сегодня, 12-го сентября, матчем против Северной Ирландии. Начало – 21:45.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотреть можно на Общественном.
Отбор к Евро-2025
Украина U21 19:30 Северная Ирландия U21
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол
Трансляція матчу Україна U21 - Північна Ірландія U21Смотреть трансляцию
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