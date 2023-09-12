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Украина U21 - Северная Ирландия U21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Украина U21 - Северная Ирландия U21: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Украина U21 - Северная Ирландия U21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Молодежная сборная Украины начинает новый этап своей истории. После успешного выступления на последнем чемпионате Европы сменились исполнители, сменился главный тренер. Но задачи остаются стабильно высокими. Текущая – попасть на Евро-2025. Отбор на этот турнир украинская команда начнет сегодня, 12-го сентября, матчем против Северной Ирландии. Начало – 21:45.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотреть можно на Общественном.

Отбор к Евро-2025

Украина U21 19:30 Северная Ирландия U21

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол

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Трансляція матчу Україна U21 - Північна Ірландія U21
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