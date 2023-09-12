Украина U21 - Северная Ирландия U21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Молодежная сборная Украины начинает новый этап своей истории. После успешного выступления на последнем чемпионате Европы сменились исполнители, сменился главный тренер. Но задачи остаются стабильно высокими. Текущая – попасть на Евро-2025. Отбор на этот турнир украинская команда начнет сегодня, 12-го сентября, матчем против Северной Ирландии. Начало – 21:45.

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Отбор к Евро-2025

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