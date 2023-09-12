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Нещерет, Бражко, Ярмолюк и Вьюнник в старте украинской молодежки на Северную Ирландию

Молодежная сборная Украины
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Стартовый состав сборной Украины

Нещерет, Бражко, Ярмолюк и Вьюнник в старте украинской молодежки на Северную Ирландию

Фото Томас Бекер/DFB

Новина українською

Молодежная сборная Украины начинает свой новый цикл. Под руководством нового главного тренера Унаи Мельгосы украинская молодежа сегодня сыграет свой первый матч отбора Евро-2025 против Северной Ирландии.

Матч начнется в 19:30 и уже известен стартовый состав сборной Украины:

Украина U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Роман, Бражко, Рубчинский, Ярмолюк, Волошин, Брагару, Вьюнник

Запасные: Фесюн, Булеза, Слюбик, Лосенко, Сигеев, Квасница, Павлюк, Скорко, Краснопир

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина U-21 Северная Ирландия U-21
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