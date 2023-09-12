Нещерет, Бражко, Ярмолюк и Вьюнник в старте украинской молодежки на Северную Ирландию
Стартовый состав сборной Украины
Фото Томас Бекер/DFB
Матч начнется в 19:30 и уже известен стартовый состав сборной Украины:
Украина U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Роман, Бражко, Рубчинский, Ярмолюк, Волошин, Брагару, Вьюнник
Запасные: Фесюн, Булеза, Слюбик, Лосенко, Сигеев, Квасница, Павлюк, Скорко, Краснопир
Напомним, что UA-Футбол проведет
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Без Матвиенко и Пихаленка. Ребров огласил заявку Украины на матч с Италией
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО
- "Я хоть раз кого-то унизил, обидел?" Петраков обратился к армянским журналистам
- Германия U-21 — Украина U-21. Анонс и прогноз контрольного матча на 08.09.2023
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн