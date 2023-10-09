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Билеты на матч молодежных сборных Украины и Англии будут бесплатными

Молодежная сборная Украины
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Игра пройдет 16 октября в Кошице

Билеты на матч молодежных сборных Украины и Англии будут бесплатными

Фото: прес-служба УАФ

Новина українською

Молодежная сборная Украины, которую возглавляет испанец Унаи Мельгоса, проведет свой третий поединок в отборочном турнире Евро-2025 (U-21) против команды Англии.

Номинально домашний матч сине-желтых пройдет 16 октября в Кошице на стадионе "Кошицкая футболовая арена". Начало встречи - в 18:30 по местному времени (в 19:30 по Киеву).

Билеты на этот матч будут бесплатными. Их можно получить по ссылке. Распечатывать их перед входом на стадион необязательно, можно предъявить с телефона.

12 октября сборная Украины U-21 сыграет на выезде против Люксембурга. Старт - в 19:30 по местному времени (в 20:30 по Киеву).

Напомним, украинская молодежка начала 12 сентября с победы над командой Северной Ирландии (1:0). Также соперниками украинцев по группе F являются Сербия и Азербайджан.

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В статье: Украина U-21 Англия U-21
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Источник:
УАФ

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