Билеты на матч молодежных сборных Украины и Англии будут бесплатными

Молодежная сборная Украины, которую возглавляет испанец Унаи Мельгоса, проведет свой третий поединок в отборочном турнире Евро-2025 (U-21) против команды Англии.

Номинально домашний матч сине-желтых пройдет 16 октября в Кошице на стадионе "Кошицкая футболовая арена". Начало встречи - в 18:30 по местному времени (в 19:30 по Киеву).

Билеты на этот матч будут бесплатными. Их можно получить по ссылке. Распечатывать их перед входом на стадион необязательно, можно предъявить с телефона.

12 октября сборная Украины U-21 сыграет на выезде против Люксембурга. Старт - в 19:30 по местному времени (в 20:30 по Киеву).

Напомним, украинская молодежка начала 12 сентября с победы над командой Северной Ирландии (1:0). Также соперниками украинцев по группе F являются Сербия и Азербайджан.