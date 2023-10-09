Билеты на матч молодежных сборных Украины и Англии будут бесплатными
Игра пройдет 16 октября в Кошице
Фото: прес-служба УАФ
Молодежная сборная Украины, которую возглавляет испанец Унаи Мельгоса, проведет свой третий поединок в отборочном турнире Евро-2025 (U-21) против команды Англии.
Номинально домашний матч сине-желтых пройдет 16 октября в Кошице на стадионе "Кошицкая футболовая арена". Начало встречи - в 18:30 по местному времени (в 19:30 по Киеву).
Билеты на этот матч будут бесплатными. Их можно получить по ссылке. Распечатывать их перед входом на стадион необязательно, можно предъявить с телефона.
12 октября сборная Украины U-21 сыграет на выезде против Люксембурга. Старт - в 19:30 по местному времени (в 20:30 по Киеву).
Напомним, украинская молодежка начала 12 сентября с победы над командой Северной Ирландии (1:0). Также соперниками украинцев по группе F являются Сербия и Азербайджан.
Популярное сейчас
- "Русским пи******м". Алиев подписал "подарки" оккупантам от себя и Милевского
- Сборная Украины прибыла в Прагу и провела первую тренировку
- "Это игрок, который может взять игру на себя". Кобин назвал главную потерю Динамо
- Матч Кубка Украины, сборная против северных македонцев, молодежка - в квалификации. Расписание футбола на 9 - 15 октября
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 21:17 Украинские УЕФА может изменить намерения относительно возвращения российских молодежных сборных на международную арену
- 16:43 Зарубежные Валерий Поркуян: Недооценивать исландцев Заре не стоит
- 10:01 Украинские Матчи Зари и Шахтера в еврокубках, экзамен Полесья перед Динамо, Арсенал против Сити. Расписание футбола на 2 - 8 октября