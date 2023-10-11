Люксембург U21 — Украина U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧЕ-2025

После минимальной победы над сверстниками из Северной Ирландии наша молодежка отправляется в гости к сборной Люксембурга. Эти команды встретятся между собой впервые. Смогут ли подопечные Унаи Мельгосы удвоить успех в группе F?

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Поединок Люксембург U21 — Украина U21 состоится в четверг, 12 октября, на стадионе имени Эмиля Майриша в Эш-сюр-Альзетт. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30.

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