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Люксембург U21 — Украина U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧЕ-2025

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Люксембург U21 — Украина U21. Где и когда смотреть прямую трансляцию матча ЧЕ-2025 12 октября

Люксембург U21 — Украина U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧЕ-2025

УАФ

UA-Футбол
Новина українською

После минимальной победы над сверстниками из Северной Ирландии наша молодежка отправляется в гости к сборной Люксембурга. Эти команды встретятся между собой впервые. Смогут ли подопечные Унаи Мельгосы удвоить успех в группе F?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок Люксембург U21 — Украина U21 состоится в четверг, 12 октября, на стадионе имени Эмиля Майриша в Эш-сюр-Альзетт. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30.

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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