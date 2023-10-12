Бражко: Как молодежка Люксембурга, так и Англии — это два сложных соперника
Украинская молодежка в октябре проведет два матча отбора Евро-2025
uaf.ua
Хавбек молодежной сборная Украины
"Всегда приезжать в состав сборной - это положительные эмоции. Ты представляешь свою страну на международной арене. Надо всегда выкладываться на максимум. Будем пытаться выиграть и взять шесть очков в этих двух матчах.
Люксембург? Мы посмотрели, разобрали соперника. Могу сказать, что хорошая команда пытается играть в футбол. Не могу раскрывать все карты, но скажу, что они не всегда бьют мяч вперед, как Северная Ирландия. Пытаются через пас выходить, но есть свои ошибки и проблемы в защите.
Как Люксембург, так и Англия — это два сложных соперника, будем выкладываться на 100 процентов. Будет очень трудный матч [с Люксембургом]. Как Унаи [главный тренер] сказал, на этот момент он важнее, чем Англия. После Люксембурга будем думать об Англии", - сказал Бражко.
Напомним, что матч Люксембург – Украина начнется сегодня в 20:30. UA-Футбол проведет
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