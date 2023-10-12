Волошин, Брагару и Краснопир – в старте украинской молодежки на Люксембург
Стартовый состав нашей команды
uaf.ua
Сегодня, 12 октября,
Матч начнется в 20:30 и уже известен стартовый состав нашей команды на игру.
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Украина: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Роман, Бражко, Рубчинский, Очеретько, Волошин, Брагару, Краснопир
Запасные: Фесюн, Вивчаренко, Дидык, Кучерявый, Вьюнник, Ярмолюк, Квасница, Яцык, Гуничев
Напомним, что UA-Футбол проведёт
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