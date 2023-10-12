  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Волошин, Брагару и Краснопир – в старте украинской молодежки на Люксембург
В тренде

Волошин, Брагару и Краснопир – в старте украинской молодежки на Люксембург

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Стартовый состав нашей команды

Волошин, Брагару и Краснопир – в старте украинской молодежки на Люксембург

uaf.ua

Новина українською

Сегодня, 12 октября, молодежная сборная Украины проведет выездной матч отбора Евро-2025 против сверстников из Люксембурга.

Матч начнется в 20:30 и уже известен стартовый состав нашей команды на игру.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Украина: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Роман, Бражко, Рубчинский, Очеретько, Волошин, Брагару, Краснопир

Запасные: Фесюн, Вивчаренко, Дидык, Кучерявый, Вьюнник, Ярмолюк, Квасница, Яцык, Гуничев

Напомним, что UA-Футбол проведёт текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Сможем ли избежать проблем? Текстовый онлайн матча молодежных сборных Украины и Люксембурга
yellow-arrow
Бражко: Как молодежка Люксембурга, так и Англии — это два сложных соперника
yellow-arrow
Батагов и Вивчаренко возвращаются после травм. Они готовы играть, - Мельгоса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Люксембург U-21
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде