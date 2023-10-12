Отбор на ЧЕ-2025. Люксембург U21 — Украина U21 0:3. Замены Мельгосы сработали

После минимальной победы над Северной Ирландией подопечным Унаи Мельгосы нужно было показывать значительно более яркую игру с еще одним андердогом.

Дебют поединка был полон суеты. Хотя наша молодежка и захватила инициативу, но неудачное построение комбинаций и попытки идти в атаку через центр (вместо привычных фланговых прорывов) давали о себе знать. К тому же "красные львы" сделали четкую ставку на оборону, поэтому украинцам было нелегко — игра была медленной.

Но несмотря на кучу ошибок и провальную первую половину тайма, все же удавалось создавать угрозу воротам Латика. Сначала Краснопир нанес удар в створ ворот, который обязан был брать кипер Люксембурга. В дальнейшем имели свои моменты Брагару, Бражко и Рубчинский, но тоже не реализовали их. С 35-й минуты украинская молодежь играла в меньшинстве из-за травмы Очеретько, что повлекло еще большие проблемы для команды. Однако 20-й номер "желто-синих" смог открыть счет до перерыва и обеспечил преимущество для нашей молодежки.

Во втором тайме возникал вопрос: как удвоить преимущество? Унаи Мельгоса прибегнул к заменам: сначала Ярмолюк заменил травмированного Очеретько и усилил центр поля. Это позволило действовать активнее и больше прессинговать соперника, и здесь стоит отметить усилия Краснопира. А когда игровое преимущество стало более очевидным, испанский коуч выпустил сразу трех свежих игроков с акцентом на атаку. И этот подход сработал — Вьюнник принял передачу от Волошина и хладнокровно пробил в дальний угол ворот Люксембурга.

Но украинская команда не собиралась останавливаться на этом и продолжила идти вперед. Однако удар Бражка приходилось брать на себя защитникам "красных львов". Хотя они уже смирялись с поражением, нервы у хозяев поля были на пределе. Начались фолы и карточки, причем для обеих команд. А после жесткого столкновения Волошина и Агостинелли едва не дошло до драки на поле. Здесь можно понять игроков люксембургской молодежки — они старались изо всех сил. И эти старания могли бы быть вознаграждены, если бы мяч от удара Турпинга не попал в штангу.

Но если не забиваешь ты — забивают тебе. И Квасница после паса от Вьюнника забивает третий и травмоопасный гол. Почему? Просто нападающий "Руха" набрал скорость и после забитого мяча пытался перепрыгнуть рекламный щит, однако споткнулся о него ногой. Надеемся, что с Ильей все хорошо, а всю молодежку искренне поздравляем с победой.

Замены Мельгосы на этот раз сработали, но игрокам все же стоит поработать над недостатком в работе с мячом. Потому что замысел с комбинационным футболом действительно хорош, а от испанского тренера часто ждут именно такого!

Отбор на Евро-2025. Группа F. 4-й тур

12 октября. Эш-сюр-Альзетт. Стадион "Эмиль Майриш"

Арбитр в поле — Вильялмур Тораринссон (Исландия)

Люксембург U21 — Украина U21 0:3

Голы: Краснопир 45+1, Вьюнник 69, Квасница 90+4

Люксембург U21: Латик, Торреш, Агостинелли, Гонсалвеш, Синнер, Бербери (Лохей 74), Мартинш (Оливейра 70), Иригоен, Рони (Икене 46), Корреа (Эльшан 61), Жонатанс (Турпинг 70)

Украина U21: Нещерет, Салюк, Батагов, Смоляков, Роман, Бражко, Очеретько (Ярмолюк 44), Рубчинский (Квасница 67), Волошин (Гуничев 85), Брагару (Кучерявый 67), Краснопир (Вьюнник 67)

Предупреждения: Иригоен 76, Агостинелли 85 — Смоляков 81, Волошин 85, Бражко 90