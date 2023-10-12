  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Бражко: Работаю, чтобы попасть в национальную сборную, но это решение тренера
В тренде

Бражко: Работаю, чтобы попасть в национальную сборную, но это решение тренера

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Вызов в национальную команду напрашивается

Бражко: Работаю, чтобы попасть в национальную сборную, но это решение тренера

Фото: Instagram

Новина українською

Опорный полузащитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Владимир Бражко рассказал о желании пробиться в национальную сборную.

"Это будет решение тренера. Я знаю, что система одна, структура одна – это передается как из национальной сборной, так и из молодежной, все одинаково.

Я только работаю для того, чтобы попасть в национальную сборную, но это решение тренера будет", – сказал Бражко.

Напомним, что Бражко сыграл в 18 матчах за Украину U-21, в национальную команду пока не вызывался.

По теме
yellow-arrow
Отбор на ЧЕ-2025. Люксембург U21 — Украина U21 0:3. Замены Мельгосы сработали
yellow-arrow
Сможем ли избежать проблем? Текстовый онлайн матча молодежных сборных Украины и Люксембурга
yellow-arrow
Волошин, Брагару и Краснопир – в старте украинской молодежки на Люксембург
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Украина Динамо (Киев) Владимир Бражко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Суспільне

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде