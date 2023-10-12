Бражко: Работаю, чтобы попасть в национальную сборную, но это решение тренера
Вызов в национальную команду напрашивается
Фото: Instagram
Опорный полузащитник "Динамо" и молодежной сборной Украины
"Это будет решение тренера. Я знаю, что система одна, структура одна – это передается как из национальной сборной, так и из молодежной, все одинаково.
Я только работаю для того, чтобы попасть в национальную сборную, но это решение тренера будет", – сказал Бражко.
Напомним, что Бражко сыграл в 18 матчах за Украину U-21, в национальную команду пока не вызывался.
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Источник:Суспільне
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