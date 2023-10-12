Бражко: Работаю, чтобы попасть в национальную сборную, но это решение тренера

Опорный полузащитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Владимир Бражко рассказал о желании пробиться в национальную сборную.

"Это будет решение тренера. Я знаю, что система одна, структура одна – это передается как из национальной сборной, так и из молодежной, все одинаково.

Я только работаю для того, чтобы попасть в национальную сборную, но это решение тренера будет", – сказал Бражко.