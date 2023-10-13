Сборная Украины U-21 вышла на 2-е место в группе отбора Евро-2025
Молодежка сине-желтых обыграла Люксембург
Фото: прес-служба УАФ
В четверг, 12 октября, молодежная сборная Украины одержала победу над ровесниками из Люксембурга в отборочном турнире Евро-2025 U-21. Поединок завершился со счетом 3:0.
В параллельном матче группы Англия U-21 разгромила команду Сербии U-21 (9:1).
Благодаря этому украинская молодежка расположилась на 2-м месте в квартете F, набрав 6 очков. У англичан столько же баллов, но они лидируют за счет лучшей разницы мячей. Люксембург, Сербия и Северная Ирландия имеют по 3 пункта и расположились на 3, 4 и 5 местах соответственно. Азербайджан идет на последней строчке с нулем очков.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|2
|2
|0
|0
|12-1
|+11
|6
|2
|Украина
|2
|2
|0
|0
|4-0
|+4
|6
|3
|Люксембург
|3
|1
|0
|2
|1-6
|-5
|3
|4
|Северная Ирландия
|3
|1
|0
|2
|1-2
|-1
|3
|5
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|3-9
|-6
|3
|6
|Азербайджан
|2
|0
|0
|2
|0-3
|-3
|0
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