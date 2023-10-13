Сборная Украины U-21 вышла на 2-е место в группе отбора Евро-2025

В четверг, 12 октября, молодежная сборная Украины одержала победу над ровесниками из Люксембурга в отборочном турнире Евро-2025 U-21. Поединок завершился со счетом 3:0.

В параллельном матче группы Англия U-21 разгромила команду Сербии U-21 (9:1).

Благодаря этому украинская молодежка расположилась на 2-м месте в квартете F, набрав 6 очков. У англичан столько же баллов, но они лидируют за счет лучшей разницы мячей. Люксембург, Сербия и Северная Ирландия имеют по 3 пункта и расположились на 3, 4 и 5 местах соответственно. Азербайджан идет на последней строчке с нулем очков.