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Сборная Украины U-21 вышла на 2-е место в группе отбора Евро-2025

Молодежная сборная Украины
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Молодежка сине-желтых обыграла Люксембург

Сборная Украины U-21 вышла на 2-е место в группе отбора Евро-2025

Фото: прес-служба УАФ

Новина українською

В четверг, 12 октября, молодежная сборная Украины одержала победу над ровесниками из Люксембурга в отборочном турнире Евро-2025 U-21. Поединок завершился со счетом 3:0.

В параллельном матче группы Англия U-21 разгромила команду Сербии U-21 (9:1).

Благодаря этому украинская молодежка расположилась на 2-м месте в квартете F, набрав 6 очков. У англичан столько же баллов, но они лидируют за счет лучшей разницы мячей. Люксембург, Сербия и Северная Ирландия имеют по 3 пункта и расположились на 3, 4 и 5 местах соответственно. Азербайджан идет на последней строчке с нулем очков.

Сборная Украины U-21 вышла на 2-е место в группе отбора Евро-2025 - изображение 1

# Команда И В Н П М РМ О
1 Англия 2 2 0 0 12-1 +11 6
2 Украина 2 2 0 0 4-0 +4 6
3 Люксембург 3 1 0 2 1-6 -5 3
4 Северная Ирландия 3 1 0 2 1-2 -1 3
5 Сербия 2 1 0 1 3-9 -6 3
6 Азербайджан 2 0 0 2 0-3 -3 0

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В статье: Украина U-21
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