Счастье Мельгосы. Люксембург U-21 - Украина U-21 0:3. Видео голов
Украинцы на классе обыграли соперника
Фото: прес-служба УАФ
Молодежная сборная Украины обыграла Люксембург в выездном матче отборочного турнира Евро-2025 U-21 со счетом 3:0. Перед перерывом счет открыл Игорь Краснопир, это был его дебютный гол за сине-желтых. Второй гол был забит в середине второго тайма. Его автором стал вышедший на замену Богдан Вьюнник. На 90+4 минуте финальную точку в матче поставил Илья Квасница.
Предлагаем вам посмотреть все три гола в исполнении украинцев. Полный видеобзор ожидается.
Отбор на Евро-2025. Группа F.
12 октября. Эш-сюр-Альзетт. Стадион "Эмиль Майриш"
Люксембург U21 — Украина U21 0:3
Голы: Краснопир, 45, Вьюнник, 69, Квасница, 90+4
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