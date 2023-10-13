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Счастье Мельгосы. Люксембург U-21 - Украина U-21 0:3. Видео голов

Молодежная сборная Украины
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Украинцы на классе обыграли соперника

Счастье Мельгосы. Люксембург U-21 - Украина U-21 0:3. Видео голов

Фото: прес-служба УАФ

Новина українською

Молодежная сборная Украины обыграла Люксембург в выездном матче отборочного турнира Евро-2025 U-21 со счетом 3:0. Перед перерывом счет открыл Игорь Краснопир, это был его дебютный гол за сине-желтых. Второй гол был забит в середине второго тайма. Его автором стал вышедший на замену Богдан Вьюнник. На 90+4 минуте финальную точку в матче поставил Илья Квасница.

Предлагаем вам посмотреть все три гола в исполнении украинцев. Полный видеобзор ожидается.

Читайте такжеСборная Украины U-21 вышла на 2-е место в группе отбора Евро-2025

Отбор на Евро-2025. Группа F.
12 октября. Эш-сюр-Альзетт. Стадион "Эмиль Майриш"
Люксембург U21 — Украина U21 0:3
Голы: Краснопир, 45, Вьюнник, 69, Квасница, 90+4

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В статье: Украина U-21 Люксембург U-21
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