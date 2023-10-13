"Не ждали, а пытались идти вперед". Тренер Украины U-21 - о победе над Люксембургом

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса поделился эмоциями от победы над Люксембургом (3:0) в отборочном турнире Евро-2025 U-21.

"Спокойный. Я спокоен, потому что мы проделали хорошую работу в эти дни. Нельзя сказать, что игроки хорошо не отработали. Счастлив - это очень громкое слово, но я спокоен. Думаю, в основном мы действовали достаточно спокойно. У нас были моменты, чтобы забить, и их было больше, чем в предыдущей игре против Северной Ирландии. Возможно, только в последней трети поля мы не были успешными, но в конце концов, продолжая делать одно и то же, мы забили. Рады за Игоря [Краснопира].

Травма Олега Очеретько? Да, когда случаются такие [травмы] головы, это всегда сложно. Почувствовал после его падения, что у него головокружение, поговорил с врачом и арбитром. Да, немного кружится в голове, но с ним все в порядке.

Провели замены, потому что нуждались в них. Некоторые игроки проделали невероятную работу в прессинге в первой половине встречи, и это то, о чем мы думали. Не ждали, а пытались идти вперед. А когда идешь вперед, то есть немало пространства, которое нужно перекрыть. Они [игроки] устали от этого, и мы не можем все 90 минут так играть. Нужно это компенсировать, и поэтому пытались ввести в игру новых, свежих футболистов. Возможно, матч возобновился во втором тайме немного не так, как хотелось, и нам нужно было взять это под контроль. Но в момент, когда они [Люксембург] начали действовать немного лучше, мы забили, и это для нас стало глотком свежего воздуха.

Квасница, Вьюнник и Кучерявый добросовестно отработали. Они понимают важность пространства позади. Конечно, есть и другие вещи, которые им не очень нравятся, особенно когда они чувствуют это пространство [позади себя]. Но иногда тебе надо больше контролировать игру, не превращая ее "от ворот до ворот". Это очень сложно для нас.