"Некого бояться". Капитан Украины U-21 - об ожиданиях от игры с Англией
Накануне молодежка обыграла Люксембург
Фото: УАФ / Автор - невідомий
Полузащитник молодежной сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал победу над Люксембургом и рассказал об ожиданиях от домашней встречи с Англией.
"Доволен. Главное, что победили. Индивидуально мог сыграть лучше, но я доволен игрой и командой сегодня, что все помогли, когда было непросто. И это хорошо, что может заменить игрок и помочь команде.
Люксембуржцы много блокировали мои удары. Я три раза пробовал - трижды заблокировали. Можно сказать, что не получилось [удачно пробить], но надеюсь, что с Англией получится.
Они начали жестко играть, много разговаривать. Как капитану команды, [мне] надо было вступаться. Я тоже пошел жестко в отбор, чтобы [соперники] чувствовали, что мы на поле. Это был знак, что им тоже надо оглядываться.
Англия - действующий чемпион, можно так сказать. Но будем готовиться. Все команды проигрывают, ничего страшного нет, некого бояться.
Чувствовалась поддержка, очень много людей пришло поддержать нас - это очень хорошо. Было классно играть, классная атмосфера. Надеюсь, что в Кошице [на матче с Англией] будет еще больше людей: здесь билеты были платные, там бесплатно, так что может быть больше", - резюмировал Бражко.
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