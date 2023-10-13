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"Некого бояться". Капитан Украины U-21 - об ожиданиях от игры с Англией

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Накануне молодежка обыграла Люксембург

"Некого бояться". Капитан Украины U-21 - об ожиданиях от игры с Англией

Фото: УАФ / Автор - невідомий

Новина українською

Полузащитник молодежной сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал победу над Люксембургом и рассказал об ожиданиях от домашней встречи с Англией.

"Доволен. Главное, что победили. Индивидуально мог сыграть лучше, но я доволен игрой и командой сегодня, что все помогли, когда было непросто. И это хорошо, что может заменить игрок и помочь команде.

Люксембуржцы много блокировали мои удары. Я три раза пробовал - трижды заблокировали. Можно сказать, что не получилось [удачно пробить], но надеюсь, что с Англией получится.

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Они начали жестко играть, много разговаривать. Как капитану команды, [мне] надо было вступаться. Я тоже пошел жестко в отбор, чтобы [соперники] чувствовали, что мы на поле. Это был знак, что им тоже надо оглядываться.

Англия - действующий чемпион, можно так сказать. Но будем готовиться. Все команды проигрывают, ничего страшного нет, некого бояться.

Чувствовалась поддержка, очень много людей пришло поддержать нас - это очень хорошо. Было классно играть, классная атмосфера. Надеюсь, что в Кошице [на матче с Англией] будет еще больше людей: здесь билеты были платные, там бесплатно, так что может быть больше", - резюмировал Бражко.

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В статье: Украина U-21 Владимир Бражко Люксембург U-21
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Источник:
Суспільне Спорт

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
13.10.2023 в 16:57
работайте на поле не только ногами а и головой---чаще бейте по воротам
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.10.2023 в 15:40
Бажано такі заяви виголошувати після гри..)А то ще накидають повну торбу, як сербакам...
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