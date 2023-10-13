"Интерес к молодежной сборной в Люксембурге не такой высокий", - Суспільне пояснило, почему не была организована трансляция матча молодежки

Представители Суспільного объяснили, почему в Украине не была организована трансляция матча молодежной сборной против сверстников из Люксембурга.

- Трансляция была доступна на пиратских сайтах и ресурсах различных букмекеров - то есть была организована. Почему в таком случае она не была доступна в Украине?

- Трансляция матча не была обеспечена организаторами в соответствии с техническими требованиями и не предоставлялась опция передачи сигнала на территорию Украины. Суспільне также обращалось к общественному вещателю Люксембурга, они не взяли этот матч в эфир своего телеканала по причине несоответствия техническим требованиям.

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Как объяснили нашим журналистам непосредственно в Люксембурге, интерес к молодежной сборной там не такой высокий, как к национальной сборной, поэтому трансляция матча не организована должным образом.

- Возможно ли повторение такой ситуации в других матчах квалификации Евро-2025? Есть ли уже договоренность по всем последующим трансляциям выездных игр?

- Мы работаем над тем, чтобы получить права на все остальные выездные матчи молодежной сборной Украины в отборе на Евро-2025. Ближайшие три матча, которые состоятся до конца 2023 года, являются номинально домашними для Украины, поэтому они точно будут показаны на Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного вещания.