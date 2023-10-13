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Вьюнник: Ребята из молодежки Англии стоят миллионы, но мы — Украина и этим все сказано

Молодежная сборная Украины
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В понедельник украинская молодежка сыграет с Англией

Вьюнник: Ребята из молодежки Англии стоят миллионы, но мы — Украина и этим все сказано

AP Photos

Новина українською

Нападающий молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник поделился ожиданиями от матча против сверстников из Англии в рамках отбора к Евро-2025.

"Англия - топ сборная, ребята там стоят миллионы. Но это никогда не должно влиять на нас, и мы должны показывать свою игру, потому что мы — Украина и этим все сказано", - сказал Вьюнник.

Напомним, что следующий свой поединок, номинально домашний с английскими сверстниками, сине-желтые проведут 16 октября в словацких Кошицах. Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.

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В статье: Украина U-21 Англия U-21 Богдан Вьюнник
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Источник:
Суспільне

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