Вьюнник: Ребята из молодежки Англии стоят миллионы, но мы — Украина и этим все сказано
В понедельник украинская молодежка сыграет с Англией
AP Photos
Нападающий
"Англия - топ сборная, ребята там стоят миллионы. Но это никогда не должно влиять на нас, и мы должны показывать свою игру, потому что мы — Украина и этим все сказано", - сказал Вьюнник.
Напомним, что следующий свой поединок, номинально домашний с английскими сверстниками, сине-желтые проведут 16 октября в словацких Кошицах. Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Суспільне
Популярное сейчас
- "Сотни тысяч граждан пытаются избежать мобилизации", - Минобороны планирует урегулировать вопрос
- Ребров: Когда-то имя Тимощука было большим в футболе. Но сейчас этого имени уже нет
- Журналист назвал российский клуб, куда может перейти игрок-беглец из Шахтера
- Матч Кубка Украины, сборная против северных македонцев, молодежка - в квалификации. Расписание футбола на 9 - 15 октября
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн