Вьюнник: Ребята из молодежки Англии стоят миллионы, но мы — Украина и этим все сказано

Нападающий молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник поделился ожиданиями от матча против сверстников из Англии в рамках отбора к Евро-2025.

"Англия - топ сборная, ребята там стоят миллионы. Но это никогда не должно влиять на нас, и мы должны показывать свою игру, потому что мы — Украина и этим все сказано", - сказал Вьюнник.

Напомним, что следующий свой поединок, номинально домашний с английскими сверстниками, сине-желтые проведут 16 октября в словацких Кошицах. Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.