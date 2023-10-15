Украина U21 — Англия U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧЕ-2025
Украина U21 — Англия U21. Где и когда смотреть прямую трансляцию матча отбора на ЧЕ-2025 16 октября
пресслужба УАФ
После второй подряд победы на отборе наша молодежка встретится с действующими чемпионами Европы. Англичане пока идут в квалификации без поражений, не оставляя камня на камне от своих соперников. Смогут ли подопечные Унаи Мельгосы составить конкуренцию "трем львам"?
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Поединок Украина U21 — Англия U21 состоится в понедельник, 16 сентября, на "Кошицкой футбаловой арене" в Кошице. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30. Смотрите прямую трансляцию на региональных каналах Общественного вещания и YouTube-канале УАФ.
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.
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