Украина U21 — Англия U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧЕ-2025

После второй подряд победы на отборе наша молодежка встретится с действующими чемпионами Европы. Англичане пока идут в квалификации без поражений, не оставляя камня на камне от своих соперников. Смогут ли подопечные Унаи Мельгосы составить конкуренцию "трем львам"?

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Поединок Украина U21 — Англия U21 состоится в понедельник, 16 сентября, на "Кошицкой футбаловой арене" в Кошице. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30. Смотрите прямую трансляцию на региональных каналах Общественного вещания и YouTube-канале УАФ.

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