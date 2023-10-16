Украина U21 — Англия U21. Анонс и прогноз отбора ЧЕ-2025 на 16.10.2023
Матч за раннее лидерство в группе F
пресслужба УАФ
После двух подряд побед над нерейтинговыми соперниками команда Унаи Мельгосы предстает перед своим самым тяжелым соперником — сборной Англии. "Три льва" начали отбор в ранге действующего чемпиона Европы, поэтому нашей молодежке будет несладко. Однако украинцы уже показали боевой характер и волю к новым победам.
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- Украина U21 19:30 Англия U21
- Новости Украины U21
- Новости Англии U21
- Украина U21 — Англия U21. Статистика личных встреч
- Украина U21 — Англия U21. Последние матчи команд
- Украина U21 — Англия U21. Турнирное положение команд
- Украина U21 — Англия U21. Ставка и коэффициенты
- Украина U21 — Англия U21. Прогноз на матч от UA-Футбол
Отбор на ЧЕ-2025. Группа F. 5-й тур
Кошице. Кошицкая футбаловая арена
Арбитр в поле — Густаво Коррейя (Португалия)
Украина U21 19:30 Англия U21
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Новости Украины U21
В матче против Люксембурга важными были замены от Унаи Мельгосы, поскольку они смогли активизировать действия нашей молодежки во втором тайме и позволили победить с комфортным счетом. Хотя не стоит забывать о классном голе, который до перерыва забил Краснопир.
Победа над "красными львами" дала дополнительную мотивацию на успех. Однако Унаи Мельгоса понимает, что поединок против действующих чемпионов Европы будет непростым:
"Мы знаем возможности Англии. Там хорошие игроки, поэтому должны быть своей лучшей версией, чтобы соревноваться с ними. Работали в течение этого тренировочного лагеря и предыдущего также. Это процесс. Особенно для молодых игроков. Мы смотрим на эти моменты, как на процесс. В сентябре мы выполняли необходимую работу. Надеюсь, что сможем посоревноваться с Англией"
Особенно радует то, что Олег Очеретько после полученного сотрясения мозга в матче с Люксембургом готов выйти на поле стадиона в Кошице. Однако есть определенные вопросы к Даниилу Скорко, который залечивает повреждения.
Ориентировочный состав Украины U21: Нещерет, Салюк, Батагов, Смоляков, Роман, Бражко, Очеретько, Рубчинский, Волошин, Брагару, Краснопир
Новости Англии U21
Подопечные Ли Карсли пока оправдывают звание команды, защищающей титул чемпиона Европы. Они пока возглавляют турнирную таблицу с двумя победами, причем счета на табло полностью отражали ситуацию на поле. Но есть и проблемы в расположении "трех львов": они потеряли одного из своих лидеров из-за травмы ноги. Вот что говорит об этом главный тренер английской молодежки:
"Думаю, что Коул был бы готов [сыграть против Украины], но мы не рискуем ни одним из игроков. Если есть хотя бы небольшие сомнения, что футболист пропустит игру на выходных, мы отправляем его в клуб как можно скорее. Могли оставить Палмера еще на один день и посмотреть, как он себя будет чувствовать, но решили иначе. С остальными игроками все в порядке, но есть небольшие простуды и насморк"
Надеемся, что потеря полузащитника "Челси" не отразится на зрелищности игры от гостей. Ведь их соперники просто так не будут сдаваться.
Ориентировочный состав Англии U21: Треффорд, Брентвейт, Крессвелл, Хамфрис, Льюис, Филоджин-Байдейс, Эллиот, Ливраменто, Делап, Мадуэке, Хекни
Украина U21 — Англия U21. Статистика личных встреч
Раньше эти команды встречались трижды в рамках квалификаций на Евро-U21. Дважды матчи завершилась победой "трёх львов" и один раз футболисты сыграли вничью.
Украина U21 — Англия U21. Последние матчи команд
"Желто-синие" сейчас имеют в своем активе две победы над Люксембургом и Сербией
Украинская молодежь удачно начала свой путь с новым тренером с побед над Северной Ирландией и Люксембургом.
Украина U21 — Англия U21. Турнирное положение команд
Сейчас турнирный путь обеих команд только начинается, поэтому позиция в таблице не имеет никакого значения. Хотя стоит отметить действующее лидерство Украины и Англии в группе F.
Кроме Украины и Англии, в группе F играют Люксембург, Сербия, Азербайджан и Северная Ирландия. Прямые путевки на Евро-2025 получат только победители групп и три лучшие команды, которые займут вторые места. Еще три пропуска на Евро достанутся победителям плей-офф. В нем будут играть еще шесть команд, которые финишируют вторыми в своих квалификационных группах.
Украина U21 — Англия U21. Ставка и коэффициенты
Украина U21 — Англия U21. Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Понятно, что класс соперника преобладает. Однако поддержка родных болельщиков и условно домашнее поле также сыграют свою роль. К тому же команда Унаи Мельгосы заряжена на успех после двух подряд побед. Поэтому прогнозируем боевую ничью.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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