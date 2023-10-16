Мельгоса: Мы уважаем Англию, но я не думаю, что наша основная идея будет заключаться в том, чтобы сдерживать англичан
Игра уже сегодня
Фото: прес-служба УАФ
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса прокомментировал победу над молодежкой Люксембурга (3:0) и рассказал, чего он ожидает от своих подопечных в грядущем поединке с командой Англии.
- Унаи, после двух стартовых туров молодежная сборная Украины набрала максимум очков, при этом не пропустив ни одного мяча. По вашему мнению, на сколько процентов команда уже восприняла требования тренерского штаба?
- Думаю, что игроки, которые находятся в молодежной сборной, прилагают большие усилия за короткий промежуток времени, чтобы понять нашу игровую модель, то, что мы хотим видеть на поле. И мы достаточно довольны их внимательностью на протяжении всего тренировочного процесса.
Особенно мне нравится поведение футболистов во время тренировок, они стараются выполнять то, о чем мы говорим. И, конечно, они стараются становиться лучше, причем не только в вещах, связанных с использованием пространства и решениями на мяче, но и в понимании своевременности многих аспектов на поле. Последнее постичь сложнее. Они до сих пор молоды и должны научиться этому - мы на пути к этому.
- Молодежная сборная Украины обыграла команду Люксембурга со счетом 3:0. Преимущество кажется большим, однако весь первый тайм соперники сдерживали атаки сине-желтых. Гол в раздевалку психологически помог команде?
- Хоть матч и завершился с таким крупным счетом, он не был легким. Первый гол, как вы и сказали, был забит только в конце первого тайма. У нас было несколько возможностей забить, которые мы не реализовали, пока Краснопир не воспользовался своей возможностью. Это была коллективная работа против команды, которая достаточно неплохо защищалась в первом тайме.
Этот гол, конечно, помог нам успокоиться. Но нужно быть осторожным, потому что при чрезмерном спокойствии можно пропустить - считаю, что команда этого избежала.
В целом матч был сложным. Было непросто играть против сборной Люксембурга, ведь она билась до конца.
- Ваш следующий соперник - чемпион Европы и одна из лучших молодежных команд мирового футбола. Англия забила Сербии девять мячей! Как сине-желтым сдержать эту невероятную команду?
- Мы уважаем все команды, и, конечно, мы очень уважаем Англию. Но я не думаю, что наша основная идея будет заключаться в том, чтобы сдерживать англичан. Мы хотим быть проактивными в своем футболе.
Возможно, после поединка можно будет сказать: да, стоило сдерживать изо всех сил. Но наша основная идея - перенести все качества, концепты в атаке и защите, над которыми мы работаем, на поле.
Очевидно, что нам нужно быть в лучших кондициях. Следовательно, у нас есть коллективная цель, а также определены индивидуальные цели, чтобы каждый игрок показал лучшую версию себя в матче.
- Все ли исполнители готовятся к поединку со сборной Англии? Нет ли игроков с травмами и повреждениями после встречи с командой Люксембурга?
- После матча с люксембуржцами у нас не было никаких новых травм. Пара игроков слегка простудилась, но, надеемся, они восстановятся к игре.
- Молодежные сборные Украины и Англии проведут матч в словацких Кошицах. В Словакии после начала полномасштабного российского вторжения находится немало украинских беженцев. Ожидаете ли вы большую поддержку украинских болельщиков на стадионе? Может ли этот фактор повлиять на итоговый результат игры?
- Не знаю, сколько болельщиков сможет прийти на стадион. Но я чувствую, что на наши матчи приходит много людей из Украины. Украинские фанаты - невероятные, они поддерживают нас всегда! Чувствовать это важно для нас!
Мы попробуем отблагодарить за эту поддержку собственным отношением, намерениями, действиями на поле. Поддержка болельщиков всегда помогает, особенно в такой ситуации, в которой сейчас живет Украина, - сказал Мельгоса.
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