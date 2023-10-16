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Защитник молодежной сборной Украины пропустит матч против Англии

Молодежная сборная Украины
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У футболиста мышечная проблема

Защитник молодежной сборной Украины пропустит матч против Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Александрии" и сборной Украины U-21 Даниил Скорко пропустит игру против молодежки Англии в квалификации Евро-2025.

"После последнего тура была немного мышечная проблема. Не мог принять участие в игре и только вчера начал тренировки. К сожалению, не смогу сыграть [против Англии]. Надеюсь, в следующих матчах смогу помочь команде.

Сборная очень хорошо сыграла, получил фантастическое удовольствие", - сказал Скорко в комментарии Суспільному.

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Матч Украина U-21 - Англия U-21 состоится сегодня, 16 октября и начнется в 19:30.

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В статье: Украина U-21 Англия U-21 Даниил Скорко
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Источник:
Суспільне Спорт

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