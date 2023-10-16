Защитник молодежной сборной Украины пропустит матч против Англии

Защитник "Александрии" и сборной Украины U-21 Даниил Скорко пропустит игру против молодежки Англии в квалификации Евро-2025.

"После последнего тура была немного мышечная проблема. Не мог принять участие в игре и только вчера начал тренировки. К сожалению, не смогу сыграть [против Англии]. Надеюсь, в следующих матчах смогу помочь команде.

Сборная очень хорошо сыграла, получил фантастическое удовольствие", - сказал Скорко в комментарии Суспільному.