Защитник молодежной сборной Украины пропустит матч против Англии
У футболиста мышечная проблема
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Александрии" и сборной Украины U-21 Даниил Скорко пропустит игру против молодежки Англии в квалификации Евро-2025.
"После последнего тура была немного мышечная проблема. Не мог принять участие в игре и только вчера начал тренировки. К сожалению, не смогу сыграть [против Англии]. Надеюсь, в следующих матчах смогу помочь команде.
Сборная очень хорошо сыграла, получил фантастическое удовольствие", - сказал Скорко в комментарии Суспільному.
Читайте такжеОдин из лидеров сборной Англии U-21 пропустит поединок против Украины в отборе к Евро-2025
Матч Украина U-21 - Англия U-21 состоится сегодня, 16 октября и начнется в 19:30.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Суспільне Спорт
Популярное сейчас
- Семь из двадцати четырех. Все участники чемпионата Европы 2024 (обновляется)
- Винченцо Монтелла: Горжусь собой. Я первый иностранный тренер, который вывел Турцию на Евро
- Новые участники чемпионата Европы, очередная неудача Польши. Главные новости за 15 октября
- Счастье Мельгосы. Люксембург U-21 - Украина U-21 0:3. Видео голов
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн