С Вивчаренко, Брагару и Вьюнником. Стартовые составы команд на матч Украина U-21 - Англия U-21
Стартовые составы команд
uaf.ua
Сегодня, 16 октября,
Игра состоится в Кошице (Словакия). Начало в 19.30.
Уже известны стартовые составы команд на поединок.
Украина: Нещерет, Салюк, Батагов, Роман, Вивчаренко, Бражко, Очеретько, Ярмолюк, Волошин, Брагару, Вьюник
Запасные: Фесюн, Смоляков, Дидык, Кучерявый, Краснопир, Кудрявый, Квасница, Яцик, Гуничев
Англия: Траффорд, Крессвелл, Гамфрис, Брентвейт, Ливраменто, Льюис, Эллиот, Гекни, Макети, Байно-Гиттенс, Мадуэке
Запасные: Дилеп, Илинг-Джуниор, Кванса, Кокс, Нортон-Кафф, Патино, Рэмзи, Роу, Филоджин-Байдейс
Напомним, что UA-Футбол проведет
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