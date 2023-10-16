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С Вивчаренко, Брагару и Вьюнником. Стартовые составы команд на матч Украина U-21 - Англия U-21

Молодежная сборная Украины
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(1 голосов)

Стартовые составы команд

С Вивчаренко, Брагару и Вьюнником. Стартовые составы команд на матч Украина U-21 - Англия U-21

uaf.ua

Новина українською

Сегодня, 16 октября, молодежная сборная Украины проведет свой матч квалицикации Евро-2025 против Англии.

Игра состоится в Кошице (Словакия). Начало в 19.30.

Уже известны стартовые составы команд на поединок.

Украина: Нещерет, Салюк, Батагов, Роман, Вивчаренко, Бражко, Очеретько, Ярмолюк, Волошин, Брагару, Вьюник

Запасные: Фесюн, Смоляков, Дидык, Кучерявый, Краснопир, Кудрявый, Квасница, Яцик, Гуничев

Англия: Траффорд, Крессвелл, Гамфрис, Брентвейт, Ливраменто, Льюис, Эллиот, Гекни, Макети, Байно-Гиттенс, Мадуэке

Запасные: Дилеп, Илинг-Джуниор, Кванса, Кокс, Нортон-Кафф, Патино, Рэмзи, Роу, Филоджин-Байдейс

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Украина U-21 Англия U-21
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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
16.10.2023 в 18:56
Два Кудрявых и ни одного Кучерявого.Отсутствие Рубчинского прям вообще нежданчик.
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