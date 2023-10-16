Тренер молодежки Мельгоса: Классно, что мы победили, но еще классно то, как именно выиграли

Главный тренер молодежной сборной Украины U21 Унаи Мельгоса подвел итог матча против Англии U21 в отборе Евро-2025 (3:2).

"Классно, что мы победили, но еще классно то, как именно выиграли, забив на последней минуте. Поэтому это удовольствие, которое получили, – это часть процесса. То есть сейчас мы рады, но завтра будем думать о следующих поединках.

Очень тяжело на протяжении всего матча удерживать тот уровень энергии, который у нас был. Все же играли против чемпионов прошлого Евро, и в те моменты во втором тайме мы почувствовали на себе силу наших соперников. Но я видел, что наша команда билась, пыталась еще раз что-то сделать и справилась с этим.

Гол на последних минутах? Это такой вид спорта, в котором такие вещи случаются то и дело. Это не значит, что это будет всегда - мы будем выигрывать, будем побеждать на последних минутах - нам просто нужно пытаться играть дальше и дальше. Но также правда, если ты неидеально реализуешь тактику на поле, и если ты не со всем сердцем выкладываешься, то такие моменты будут просто невозможны.

Квасница? Мы ему очень доверяем, это парень, хорошо работающий на тренировках. Он не получает место в старте, потому что каждый должен за него сражаться и каждый футболист должен доказывать свое место, каждый игрок в честной конкуренции и может попасть в стартовый состав. Потому Илья будет бороться за эту позицию.

Очеретько и штрафной удар? Обычно у нас есть все планы на абсолютно все стандарты. У него классный удар, он пробил и сделал правильный выбор.

Удовлетворен ли результатом? Прежде всего доволен процессом. Доволен происходящим, как растет команда. Смотрю, как тренируются игроки, как приезжают в сборную, дерутся за свою национальную команду. Они прогрессируют, слушают нас. У нас не так много времени, чтобы тренироваться на поле, но они очень подробно следят за тактическими разборами, работают с видео. Поэтому это просто один момент в очень долгой истории, на пути этой молодежной сборной к результатам. Они прекрасно работают", - сказал Мельгоса.