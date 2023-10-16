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Обыграв англичан, украинская молодежка единолично возглавила отборочную группу Евро-2025

Молодежная сборная Украины
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Турнирная таблица группы F

Обыграв англичан, украинская молодежка единолично возглавила отборочную группу Евро-2025

uaf.ua

Новина українською

Молодежная сборная Украины U-21 в матче отбора Евро-2025 сенсационна обыграла чемпионов Европы англичан 3:2 и после 3-х туров единолично возглавила группу F.

Англичане, несмотря на поражение, остаются на втором место.

Также к группе лидеров подтянулась Сербия, которая сегодня обыграла Северную Ирландию со счетом 2:1.

В своем следующем матче 1г ноября Украина сыграет дома с Люксембургом.

Обыграв англичан, украинская молодежка единолично возглавила отборочную группу Евро-2025 - изображение 1
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В статье: Украина U-21
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