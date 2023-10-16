Обыграв англичан, украинская молодежка единолично возглавила отборочную группу Евро-2025
Турнирная таблица группы F
uaf.ua
Молодежная сборная Украины U-21 в матче отбора Евро-2025 сенсационна
Англичане, несмотря на поражение, остаются на втором место.
Также к группе лидеров подтянулась Сербия, которая сегодня обыграла Северную Ирландию со счетом 2:1.
В своем следующем матче 1г ноября Украина сыграет дома с Люксембургом.
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