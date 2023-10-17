Хавбек Украины U-21 - о матче с Англией: Видел их в FIFA, а сейчас против них играю
Молодежка сине-желтых обыграла чемпиона Европы
Фото: прес-служба УАФ
Полузащитник молодежной сборной Украины Назар Волошин рассказал о победе над Англией (3:2) в матче квалификации Евро-2025.
"Гол? Не могу передать эти эмоции. Очень счастлив. Такой важный мяч. Мы победили - невероятно.
Нам говорили, что они будут лезть и будут нас напрягать. Мы были к этому готовы, держались до конца. Да, довели до 2:2, но смогли забить третий мяч. Верили, что забьем третий гол? Я верил, все верили, думаю.
Англия? Было трудно перестраиваться. Они больше, пожалуй, контролировали мяч, но мы смогли выстоять. Очень классная команда, у них много звезд. Видел их в FIFA, а сейчас против них играю на поле.
Шесть очков из шести? Мы настраиваемся на каждую игру и хотим побеждать. Да, верили", - сказал Волошин.
Популярное сейчас
- Отбор на ЧЕ-2025. Украина U21 — Англия U21 3:2. Тяжелое укрощение "трех львов"
- Цыганык: Срна реально очень хотел поработать с Шахтером. Разговоры о его назначении ходили еще после Каштру
- Очеретько со штрафного положил второй гол англичанам. Зашло очень красиво. ВИДЕО
- Украина U21 — Англия U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧЕ-2025
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Мудрик, Мбаппе и бывшие игроки Челси отреагировали на решение Азара завершить карьеру. ФОТО