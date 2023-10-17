Хавбек Украины U-21 - о матче с Англией: Видел их в FIFA, а сейчас против них играю

Полузащитник молодежной сборной Украины Назар Волошин рассказал о победе над Англией (3:2) в матче квалификации Евро-2025.

"Гол? Не могу передать эти эмоции. Очень счастлив. Такой важный мяч. Мы победили - невероятно.

Нам говорили, что они будут лезть и будут нас напрягать. Мы были к этому готовы, держались до конца. Да, довели до 2:2, но смогли забить третий мяч. Верили, что забьем третий гол? Я верил, все верили, думаю.

Англия? Было трудно перестраиваться. Они больше, пожалуй, контролировали мяч, но мы смогли выстоять. Очень классная команда, у них много звезд. Видел их в FIFA, а сейчас против них играю на поле.

Шесть очков из шести? Мы настраиваемся на каждую игру и хотим побеждать. Да, верили", - сказал Волошин.