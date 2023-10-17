"Хорошо попал". Очеретько оценил свой шедевр в матче с Англией U-21
Полузащитник отличился прямым ударом со штрафного
Фото: прес-служба УАФ
Полузащитник молодежной сборной Украины Олег Очеретько прокомментировал победу над Англией U-21 (3:2) в матче квалификации Евро-2025 U-21.
"Приятно выигрывать каждый матч. Не думаю, что с Англией вышел фейерверк. Конечно, они хорошо играют в атаке, быстро контролируют мяч. Это пример для нас. Мы несколько потренировались в обороне, но воспоминания будут замечательными.
Гол? Мы тренировали эти стандарты перед игрой. Крутили ворота и просто подавали. Я увидел, что ребята близко стоят у вратаря, и решил пробить. Так получилось, что хорошо попал.
Верил, что можем вырвать победу? Да, верил. Мы слаженно играли в обороне, качественно выбегали в контратаки, когда у нас были моменты. Они нагнетали игру, действовали через фланги, начали играть длинными передачами, диагоналями. Это нам создало некоторые проблемы, но мы с ними справились.
6 очков в октябрьских матчах? Замечательные впечатления. Настраивались только на победу. Когда ехали с ребятами, то договорились, что только победы, ни одной ничьей", - отметил Очеретько.
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