  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. "Хорошо попал". Очеретько оценил свой шедевр в матче с Англией U-21
В тренде

"Хорошо попал". Очеретько оценил свой шедевр в матче с Англией U-21

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Полузащитник отличился прямым ударом со штрафного

"Хорошо попал". Очеретько оценил свой шедевр в матче с Англией U-21

Фото: прес-служба УАФ

Новина українською

Полузащитник молодежной сборной Украины Олег Очеретько прокомментировал победу над Англией U-21 (3:2) в матче квалификации Евро-2025 U-21.

"Приятно выигрывать каждый матч. Не думаю, что с Англией вышел фейерверк. Конечно, они хорошо играют в атаке, быстро контролируют мяч. Это пример для нас. Мы несколько потренировались в обороне, но воспоминания будут замечательными.

Гол? Мы тренировали эти стандарты перед игрой. Крутили ворота и просто подавали. Я увидел, что ребята близко стоят у вратаря, и решил пробить. Так получилось, что хорошо попал.

Читайте такжеХавбек Украины U-21 - о матче с Англией: Видел их в FIFA, а сейчас против них играю

Верил, что можем вырвать победу? Да, верил. Мы слаженно играли в обороне, качественно выбегали в контратаки, когда у нас были моменты. Они нагнетали игру, действовали через фланги, начали играть длинными передачами, диагоналями. Это нам создало некоторые проблемы, но мы с ними справились.

6 очков в октябрьских матчах? Замечательные впечатления. Настраивались только на победу. Когда ехали с ребятами, то договорились, что только победы, ни одной ничьей", - отметил Очеретько.

Читайте такжеКвасница: Не верилось, что мы вырвем победу
По теме
yellow-arrow
Хавбек Украины U-21 - о матче с Англией: Видел их в FIFA, а сейчас против них играю
yellow-arrow
Квасница: Не верилось, что мы вырвем победу
yellow-arrow
Обыграв англичан, украинская молодежка единолично возглавила отборочную группу Евро-2025
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Англия U-21 Олег Очеретько
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Суспільне Спорт

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде