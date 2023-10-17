"Хорошо попал". Очеретько оценил свой шедевр в матче с Англией U-21

Полузащитник молодежной сборной Украины Олег Очеретько прокомментировал победу над Англией U-21 (3:2) в матче квалификации Евро-2025 U-21.

"Приятно выигрывать каждый матч. Не думаю, что с Англией вышел фейерверк. Конечно, они хорошо играют в атаке, быстро контролируют мяч. Это пример для нас. Мы несколько потренировались в обороне, но воспоминания будут замечательными.

Гол? Мы тренировали эти стандарты перед игрой. Крутили ворота и просто подавали. Я увидел, что ребята близко стоят у вратаря, и решил пробить. Так получилось, что хорошо попал.