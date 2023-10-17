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"Украине повезло в контратаке". Тренер Англии U-21 - о поражении в отборе на Евро-2025

Молодежная сборная Украины
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Ли Карсли подвел итог матча с украинской командой

"Украине повезло в контратаке". Тренер Англии U-21 - о поражении в отборе на Евро-2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер молодежной Англии Ли Карсли рассказал о поражении от Украины (2:3) в матче квалификации чемпионата Европы 2025 U-21.

"Это была классная игра. Обе команды были очень настроены, пытались забивать. Украинцы забили очень классный гол в быстром отрыве к концу матча. Это очень классный матч, если говорим об игре молодежных футбольных команд.

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Мы пропустили голы, которые не пропускали. Есть ощущение, что мы действительно должны останавливать игроков Украины там, где их не останавливали. Но глобально я хорошо оцениваю игру своей команды. Просто Украине повезло в контратаке.

Это окно вообще было очень тяжелым, серьезные соперники: Сербия, Украина. В принципе, это просто тяжелые два соперника, предыдущий матч не повлиял [на результат]. Мы и здесь играли неплохо, но в конце пропустили", - сказал Карсли.

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В статье: Украина U-21 Англия U-21
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Источник:
Суспільне Спорт

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