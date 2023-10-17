"Украине повезло в контратаке". Тренер Англии U-21 - о поражении в отборе на Евро-2025
Ли Карсли подвел итог матча с украинской командой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер молодежной Англии Ли Карсли рассказал о поражении от Украины (2:3) в матче квалификации чемпионата Европы 2025 U-21.
"Это была классная игра. Обе команды были очень настроены, пытались забивать. Украинцы забили очень классный гол в быстром отрыве к концу матча. Это очень классный матч, если говорим об игре молодежных футбольных команд.
Мы пропустили голы, которые не пропускали. Есть ощущение, что мы действительно должны останавливать игроков Украины там, где их не останавливали. Но глобально я хорошо оцениваю игру своей команды. Просто Украине повезло в контратаке.
Это окно вообще было очень тяжелым, серьезные соперники: Сербия, Украина. В принципе, это просто тяжелые два соперника, предыдущий матч не повлиял [на результат]. Мы и здесь играли неплохо, но в конце пропустили", - сказал Карсли.
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