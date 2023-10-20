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Квасница: В матче с Англией U-21 постарался выполнить то, что сказали тренеры

Молодежная сборная Украины
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Форвард "Руха" - о выступлениях за молодежку Украины

Квасница: В матче с Англией U-21 постарался выполнить то, что сказали тренеры

Фото: ФК Рух

Новина українською

Нападающий "Руха" Илья Квасница рассказал о выступлениях за молодежную сборную Украины и подготовке к игре 11-го тура УПЛ против "Вереса".

"Сборная прекрасно выступила, ведь мы набрали максимальное количество очков в октябрьских матчах. Особенно было интересно сыграть против англичан, которые демонстрируют очень высокий уровень. Хотелось проверить свою силу на их фоне, поэтому эта игра очень понравилась и хочется побольше таких матчей.

Меня выпустили на поле при счете 2:1 в нашу пользу и когда я выходил, то тренеры говорили, что нужно хорошо сыграть в обороне, а по возможности - выбегать в контратаки. И я постарался выполнить то, что мне сказали.

Теперь уже "Рух" ждет непростой матч против "Вереса". Все соперники в УПЛ хорошие, поэтому на каждую игру нужно правильно настраиваться", - сказал Квасница.

Матч "Верес" - "Рух" состоится в воскресенье, 22 октября и начнется в 13:00.

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В статье: Украина U-21 Рух (Львов) Англия U-21 Илья Квасница
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Источник:
ФК Рух

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