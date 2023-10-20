Квасница: В матче с Англией U-21 постарался выполнить то, что сказали тренеры

Нападающий "Руха" Илья Квасница рассказал о выступлениях за молодежную сборную Украины и подготовке к игре 11-го тура УПЛ против "Вереса".

"Сборная прекрасно выступила, ведь мы набрали максимальное количество очков в октябрьских матчах. Особенно было интересно сыграть против англичан, которые демонстрируют очень высокий уровень. Хотелось проверить свою силу на их фоне, поэтому эта игра очень понравилась и хочется побольше таких матчей.

Меня выпустили на поле при счете 2:1 в нашу пользу и когда я выходил, то тренеры говорили, что нужно хорошо сыграть в обороне, а по возможности - выбегать в контратаки. И я постарался выполнить то, что мне сказали.

Теперь уже "Рух" ждет непростой матч против "Вереса". Все соперники в УПЛ хорошие, поэтому на каждую игру нужно правильно настраиваться", - сказал Квасница.