  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Мельгоса: Ребров сказал, что Ванат не будет играть, поэтому он получит возможность в молодежке
В тренде

Мельгоса: Ребров сказал, что Ванат не будет играть, поэтому он получит возможность в молодежке

Молодежная сборная Украины

Наставник Украины U-21 прокомментировал свой выбор игроков на ближайшие матчи

Мельгоса: Ребров сказал, что Ванат не будет играть, поэтому он получит возможность в молодежке

фото - Getty Images

Новина українською
Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса прокомментировал список вызванных игроков на матчи квалификации Евро-2025 против Люксембурга и Азербайджана.

"Вызов получили несколько новых игроков, чтобы мы могли познакомиться с ними. В частности, игроки 2002 года рождения, ведь мы должны начинать вызывать также младших футболистов для получения опыта. Поэтому хотим проверить их. Мы следим за игроками со всего мира.

Также есть Владислав Ванат, который приезжает из национальной сборной. Я общался с Сергеем Ребровым, который сказал, что он не будет играть в этом "окне" (против Италии), поэтому получит такую возможность с нами. Важно, что Ванат будет с нами.

Мы хотим знать игроков лучше. Да, мы видим, что они показывают в матчах за клуб, но, возможно, можем попробовать что-то другое. Очень важно иметь собственное видение ситуации", - сказал Мельгоса.

Матч против сборной Люксембурга U-21 состоится 17 ноября, а поединок с Азербайджаном U-21 пройдет 21 ноября.

По теме
yellow-arrow
Матчи, которые могут гарантировать Украине плей-офф, выступление молодежки. Расписание футбола на 13 - 19 ноября
yellow-arrow
Бражко, Кучерявый и другие. Заявка молодежной сборной Украины на ноябрьские матчи
yellow-arrow
Сборная Украины U-17 пробилась в элит-раунд отбора Евро-2024
Украина U-21 Унаи Мельгоса Владислав Ванат
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости