Мельгоса: Ребров сказал, что Ванат не будет играть, поэтому он получит возможность в молодежке

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса прокомментировал список вызванных игроков на матчи квалификации Евро-2025 против Люксембурга и Азербайджана.

"Вызов получили несколько новых игроков, чтобы мы могли познакомиться с ними. В частности, игроки 2002 года рождения, ведь мы должны начинать вызывать также младших футболистов для получения опыта. Поэтому хотим проверить их. Мы следим за игроками со всего мира.

Также есть Владислав Ванат, который приезжает из национальной сборной. Я общался с Сергеем Ребровым, который сказал, что он не будет играть в этом "окне" (против Италии), поэтому получит такую возможность с нами. Важно, что Ванат будет с нами.

Мы хотим знать игроков лучше. Да, мы видим, что они показывают в матчах за клуб, но, возможно, можем попробовать что-то другое. Очень важно иметь собственное видение ситуации", - сказал Мельгоса.

Матч против сборной Люксембурга U-21 состоится 17 ноября, а поединок с Азербайджаном U-21 пройдет 21 ноября.