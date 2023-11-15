Мельгоса: У игроков есть мотивация - они хотят играть за Украину, быть в сборной

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса рассказал о подготовке команды к матчам квалификации Евро-2025 против Люксембурга и Азербайджана.

"Тренировочный лагерь начался во вторник [14 ноября], как и на прошлых сборах. Один раз у нас была практика на понедельник в Словакии, но футболисты не приехали вовремя. Понедельник - это день на дорогу, много времени отнимает пересечение границы, никогда не знаешь, сколько именно это продлится. К тому же, есть футболисты, игравшие в воскресенье, мы имеем их показатели вовлеченности, и им нужно восстановиться.

Обычно, мне нравится общаться с игроками и спрашивать, кто как себя чувствует. Они достаточно профессиональны в этом случае, никто не пытается просто получить дополнительный выходной. У них есть мотивация - они хотят тренироваться, хотят играть за Украину, быть в сборной.

Но в этом случае надо увидеть, физически и ментально футболисты уже готовы. Иногда мы меняем тренировочный процесс: проводим игровую практику после обеда во вторник, а утром - что-то для восстановления.

Мы видели несколько игр обоих соперников - и Люксембурга, и Азербайджана. По Люксембургу - у меня такое же впечатление, как и было до первого матча - это команда с большим желанием, довольно организованная, она имеет хороших игроков, особенно быстрых футболистов в атаке. Мы должны быть осторожны с этой командой, особенно после победы 3:0 в первом матче. Тогда я выдохнул только после того, как мы забили третий гол - а это было где-то на 92-й минуте матча. Люксембург играет больше на контратаках, они довольно агрессивно действуют, и мы знаем об этом.

Что касается Азербайджана - иногда кажется, что они играют в более вертикальный футбол, находятся в довольно глубокой защите. Но у них также есть молодые, техничные игроки в атаке. Азербайджан выиграл матч против Люксембурга, хотя им немного и повезло с голами. Но во втором тайме того матча, я думаю, они также хорошо проявили себя в других эпизодах. Когда азербайджанцы проигрывали, мы увидели, как они изменили игру и как хорошо могут действовать.

Но прежде всего, нам нужно думать о себе. Англия обыграла Сербию 9:1, а затем не смогла обыграть нас. Поэтому мы должны принимать во внимание это также - играем после хорошего результата против англичан, и можно подумать, что эти команды не находятся на нашем уровне. Но нет, уровень надо держать постоянно. Иногда против команд, которые кажутся не такими сильными, а они получают результат, потому что это футбол и за 90 минут все может случиться", - сказал Мельгоса.