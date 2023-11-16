Украина U21 - Люксембург U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора ЧЕ-2025

Молодежная сборная Украины в качестве лидера группы и фаворита проведет поединок против сверстников из Люксембурга. Матч квалификации к Евро-2025 группы F пройдет в испанской Мурсии, на арене - "Нуэва-Кондомина".

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Свои матчи предыдущего тура команды закончили с аналогичным счетом, но с противоположным результатом - 3:2 и 2:3. Судьба обеих встреч определилась в компенсированное время. Подопечные Унаи Мельгосы вырвали три очка у Англии U21. А команда Мануэля Кардони потеряла ничью с молодежкой Азербайджана.

Матч между молодежными командами Украины и Люксембурга состоится в пятницу, 17-го ноября 2023-го года, в 20:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на Суспильне, YouTube-канал УАФ.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Украина U21 — Люксембург U21 Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>