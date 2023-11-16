Тренер Украины U-21: Наше выступление зависит от нас самих

Завтра, 17 ноября молодежная сборная Украины проведет свой следующий поединок в отборочном турнире Евро-2025 U-21 - против команды Люксембурга. Главный тренер молодежки сине-желтых Унаи Мельгоса поделился ожиданиями от матча с люксембуржцами.

- Беспокоят ли перед ноябрьскими поединками кадровые вопросы? Все ли здоровы?

- Большинство игроков в порядке. Разве что Брагару имеет определенные проблемы с ногой после поединка уик-энда. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в течение следующих дней.

- Какие выводы вы сделали после первого матча нашей команды с Люксембургом?

- Учитывая счет, 3:0, может сложиться впечатление, что это была легкая игра. Но это не так. Должны сделать выводы из собственных ошибок и уважать эту команду. Уважение означает подготовиться и сфокусироваться на собственных качествах и потребностях.

- Какое впечатление, если опираться на видео, в предыдущих поединках произвела команда Азербайджана?

- Думаю, азербайджанская сборная показала два лица. Иногда она защищалась очень низко и играла через длинные передачи. В других моментах было заметно, что эта команда способна комбинировать и имеет несколько молодых талантов с хорошими индивидуальными качествами.

Как и с Люксембургом, с Азербайджаном нам надо заботиться о собственной подготовке. Мы все должны понимать, что наше выступление зависит от нас самих. Должны выполнять всю работу, как на поле, так и за его пределами.

- Учитывая девять очков в активе, мы можем говорить, что поставили конкретную задачу финишировать первыми в группе?

- Сейчас мы должны концентрироваться на процессе, на том, как делаем те или иные вещи, на собственном обучении. Когда внимание переключается на другое, начинаются проблемы, - сказал Мельгоса.