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"Надеемся на три очка". Ярмолюк - о предстоящем матче с Люксембургом U-21

Молодежная сборная Украины

Команды встретятся уже сегодня

"Надеемся на три очка". Ярмолюк - о предстоящем матче с Люксембургом U-21

Фото: УАФ

Новина українською
Новина українською

Полузащитник сборной Украины U-21 Егор Ярмолюк - о вызове в стан молодежной команды и предстоящем противостоянии с Люксембургом в отборе на Евро-2025.

"Рад прилететь сюда и получить этот вызов в сборную. Приятно видеть всех партнеров по команде. Приятно, что сейчас у нас такой положительный задел, поэтому надо выиграть еще эти два матча и двигаться дальше.

Победа над Англией? Все меня поздравили и порадовались за меня. Я был удивлен. То, что сейчас два матча будут в одном месте, это большой плюс для нас. Это для нас очень комфортно и мы этому рады.

Недавно играли с Люксембургом, но будем продолжать изучать эту команду и надеемся на три очка", - сказал Ямролюк.

Напомним, сегодня Украина U-21 проведет поединок в отборочном турнире Евро-2025 U-21 - против команды Люксембурга. Игра начнется в 20:00.

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Источник:
УАФ
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