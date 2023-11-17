"Надеемся на три очка". Ярмолюк - о предстоящем матче с Люксембургом U-21

Полузащитник сборной Украины U-21 Егор Ярмолюк - о вызове в стан молодежной команды и предстоящем противостоянии с Люксембургом в отборе на Евро-2025.

"Рад прилететь сюда и получить этот вызов в сборную. Приятно видеть всех партнеров по команде. Приятно, что сейчас у нас такой положительный задел, поэтому надо выиграть еще эти два матча и двигаться дальше.

Победа над Англией? Все меня поздравили и порадовались за меня. Я был удивлен. То, что сейчас два матча будут в одном месте, это большой плюс для нас. Это для нас очень комфортно и мы этому рады.

Недавно играли с Люксембургом, но будем продолжать изучать эту команду и надеемся на три очка", - сказал Ямролюк.