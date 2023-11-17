"Надеемся на три очка". Ярмолюк - о предстоящем матче с Люксембургом U-21
Команды встретятся уже сегодня
Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины U-21 Егор Ярмолюк - о вызове в стан молодежной команды и предстоящем противостоянии с Люксембургом в отборе на Евро-2025.
"Рад прилететь сюда и получить этот вызов в сборную. Приятно видеть всех партнеров по команде. Приятно, что сейчас у нас такой положительный задел, поэтому надо выиграть еще эти два матча и двигаться дальше.
Победа над Англией? Все меня поздравили и порадовались за меня. Я был удивлен. То, что сейчас два матча будут в одном месте, это большой плюс для нас. Это для нас очень комфортно и мы этому рады.
Недавно играли с Люксембургом, но будем продолжать изучать эту команду и надеемся на три очка", - сказал Ямролюк.
Напомним, сегодня Украина U-21 проведет поединок в отборочном турнире Евро-2025 U-21 - против команды Люксембурга. Игра начнется в 20:00.
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