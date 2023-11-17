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Форвард сборной Украины U-21: Намерены выйти на Евро с первого места

Молодежная сборная Украины

Сейчас молодежная команда лидирует в своей группе

Форвард сборной Украины U-21: Намерены выйти на Евро с первого места

Фото: УАФ

Новина українською
Новина українською

Нападающий молодежной сборной Украины Илья Квасница поделился ожиданиями от предстоящего матча с Люксембургом U-21 в отборе на Евро-2025 U-21.

"То, что сейчас мы на первом месте, отнюдь на нас не влияет. Мы хотим и дальше играть как можно лучше и набрать как можно больше очков. Хотим выйти с первого места.

Мы уже играли с Люксембургом, поэтому знаем, как они будут играть. Разберем их еще раз и будем стараться выиграть", - приводит слова Квасницы официальный сайт УАФ.

После трех матчей украинская команда с 9 очками лидирует в группе F. Люксембуржцы сыграли на одну гру больше и идут четвертыми, набрав 3 очка.

Матч Украина U-21 - Люксембург U-21 состоится сегодня, 17 ноября и начнется в 20:00.

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Источник:
УАФ
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