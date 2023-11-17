Форвард сборной Украины U-21: Намерены выйти на Евро с первого места
Сейчас молодежная команда лидирует в своей группе
Фото: УАФ
Нападающий молодежной сборной Украины Илья Квасница поделился ожиданиями от предстоящего матча с Люксембургом U-21 в отборе на Евро-2025 U-21.
"То, что сейчас мы на первом месте, отнюдь на нас не влияет. Мы хотим и дальше играть как можно лучше и набрать как можно больше очков. Хотим выйти с первого места.
Мы уже играли с Люксембургом, поэтому знаем, как они будут играть. Разберем их еще раз и будем стараться выиграть", - приводит слова Квасницы официальный сайт УАФ.
После трех матчей украинская команда с 9 очками лидирует в группе F. Люксембуржцы сыграли на одну гру больше и идут четвертыми, набрав 3 очка.
Матч Украина U-21 - Люксембург U-21 состоится сегодня, 17 ноября и начнется в 20:00.
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