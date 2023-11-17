Украина U-21 - Люксембург U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Сегодня, 17 ноября, молодежная сборная Украины проведет матч в отборе на Евро-2025 U-21. Соперником сине-желтых будет команда с Люксембурга. Подопечные Унаи Мельгоса с 9 очками лидирует в группе F. Люксембуржцы сыграли на одну гру больше и идут четвертыми, набрав 3 очка.

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Номинально домашний поединок украинцев пройдет в испанской Мурсии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по Киеву. Смотреть игру можно на YouTube-канале УАФ.

Отбор на ЧЕ-2025 U-21, группа F

Украина U-21 - Люксембург U-21

17 ноября, 20:00

Трансляция матча - YouTube-канал УАФ

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