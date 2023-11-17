Бражко: Я уже играл на чемпионате Европы, но хочется туда попасть еще раз

Полузащитник и капитан молодежной сборной Украины Владимир Бражко рассказал о настрое команды перед матчем против Люксембурга в отборе на Евро-2025 U-21, который состоится сегодня, 17 ноября.

- В трех стартовых поединках отбора Евро-2025 (U-21) сборная одержала три победы. Особенно ценной стала домашняя победа над англичанами. Это заслуженное достижение для сине-желтых?

- Конечно, мы хотели этого! Матч с Англией был решающим, и, как по мне, мы выполнили план на него и обыграли соперников. Нужно придерживаться той же линии в поединках с командами Люксембурга и Азербайджана, и, думаю, все будет хорошо для нас.

- Вам предстоят два поединка - с Люксембургом и Азербайджаном. Обе сборные в текущей кампании выигрывали лишь по одному разу. Что ты знаешь об этих соперниках и чего ожидаешь от предстоящих матчей?

- Мы недавно уже встречались с Люксембургом. Это достаточно неуступчивая команда. Старается играть в футбол, накрывать наших игроков. Этого соперника мы уже знаем, будем изучать еще и попробуем победить и во второй встрече. Что касается сборной Азербайджана, то мы получим всю необходимую информацию от тренерского штаба и будем также готовиться и к этой игре.

- Ты забивал за молодежную команду еще в 2021 году, это произошло в товарищеском матче с Узбекистаном (1:1). Когда ожидать твой следующий гол? Или у тебя другие ключевые обязанности в командной игре?

- Я надеюсь, что буду забивать в каждом матче. Но уж как получится. Главное, чтобы побеждала команда! Я все-таки могу быть полезным и в других игровых моментах.

- Как ты расцениваешь шансы молодежной сборной Украины напрямую выйти на чемпионат Европы 2025 года?

- Я уже играл на чемпионате Европы, но хочется туда попасть еще раз! Считаю, что мы имеем неплохие шансы, потому что я знаю уровень ребят и команды в целом. Пожалуй, мало кто верил, что мы можем обыграть сборную Англии, а особенно после того, как она разгромила сербов - 9:1. Но мы это сделали и не собираемся расслабляться. Хотим выйти на чемпионат Европы!", - сказал Бражко.