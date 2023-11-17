Отбор на ЧЕ-2025. Украина U21 - Люксембург U21 4:0. Классная адаптивность и посредственная реализация
Разгромная победа на классе от наших ребят
UEFA
Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.
Отбор на ЧЕ-2025. Группа F
17.11.2023. Испания, Мурсия. Стадион "Нуэва-Кондомина"
Украина U-21 - Люксембург U-21 4:0
Голы: Ванат 35, Батагов 65, Волошин 66, Краснопир 74
Украина U-21: Нещерет - Салюк, Батагов (Дидык 82), Роман, Смоляков - Бражко (Очеретько 69), Рубчинский (Кучерявый 82), Ярмолюк - Волошин, Ванат (Краснопир 69), Вьюнник.
Главный тренер: Унаи Мельгоса.
Люксембург U-21: Латик - Торрес, Гонсалвеш, Мартинс (Клисурица 13 - Байверлин 47), Соуза - Корреа, Ахмедджека, Бербери, Эркус - Турпинг, Эльшан.
Главный тренер: Мануэль Кардони.
Предупреждения: Смоляков 72 - Бербери 27, 50
Удаление: Бербери 50
Арбитр: Сандри Путрос (Дания)
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