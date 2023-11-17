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Отбор на ЧЕ-2025. Украина U21 - Люксембург U21 4:0. Классная адаптивность и посредственная реализация

Молодежная сборная Украины

Разгромная победа на классе от наших ребят

Отбор на ЧЕ-2025. Украина U21 - Люксембург U21 4:0. Классная адаптивность и посредственная реализация

UEFA

Владислав Личик Автор UA-Футбол
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Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

Отбор на ЧЕ-2025. Группа F

17.11.2023. Испания, Мурсия. Стадион "Нуэва-Кондомина"

Украина U-21 - Люксембург U-21 4:0

Голы: Ванат 35, Батагов 65, Волошин 66, Краснопир 74

Украина U-21: Нещерет - Салюк, Батагов (Дидык 82), Роман, Смоляков - Бражко (Очеретько 69), Рубчинский (Кучерявый 82), Ярмолюк - Волошин, Ванат (Краснопир 69), Вьюнник.

Главный тренер: Унаи Мельгоса.

Люксембург U-21: Латик - Торрес, Гонсалвеш, Мартинс (Клисурица 13 - Байверлин 47), Соуза - Корреа, Ахмедджека, Бербери, Эркус - Турпинг, Эльшан.

Главный тренер: Мануэль Кардони.

Предупреждения: Смоляков 72 - Бербери 27, 50

Удаление: Бербери 50

Арбитр: Сандри Путрос (Дания)

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