Мельгоса: Не полностью доволен матчем с Люксембургом

Молодежная сборная Украины одержала свою четвертую победу в отборе на Евро-2025 по футболу. "Сине-желтые" разгромили Люксембург - 4:0.

В комментарии для Суспильне Спорт Мельгоса поделился впечатлениями от игры своей команды.

"Счетом мы довольны. А о матче и как мы играли - есть некоторые моменты. Во втором тайме были более агрессивны. Ну и нам повезло, что они были без одного игрока".

"Но я считаю, что во втором тайме сделали один шаг вперед, сыграли значительно лучше, чем в первом. Мы имели шансы и в первом, и во втором таймах, но шансы в первом мне понравились не так сильно, как во втором. Просил футболистов более атакующе играть, и это сработало во втором тайме".

"Я не полностью доволен. Есть некоторые моменты, над которыми нам надо работать, но я знаю, над чем. С другой стороны, игроки моей команды очень открыты для того, чтобы попробовать что-то новое. Особенно во втором тайме: несмотря на то, что их было меньше, мы все равно сыграли лучше, чем в первом. Сделали этот шаг вперед по сравнению с первым таймом. Это не финальный наш шаг, есть еще несколько, которые мы должны сделать, но это было неплохо".

"Нам нужно было найти то место, куда отдавать эту передачу на ход. Знали, что так можно делать, что они будут играть с высокой линией защиты".

"Я об этом сказал, но и сказал, что игра может меняться, что иногда нам надо будет сыграть внешними мячами, а иногда - в середину забрасывать. От Рубчинского в первом тайме и Ваната во втором были классные забегания, и я обращал внимание, чтобы забрасывали на внешнюю сторону. С Волошиным и Ванатом несколько раз проходило".