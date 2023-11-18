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Ванат объяснил, почему Ребров не вызвал его на предстоящий матч с Италией

Молодежная сборная Украины
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Форвард киевского Динамо о невызове в национальную сборную

Ванат объяснил, почему Ребров не вызвал его на предстоящий матч с Италией

Фото Павла Кубанова - УАФ

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Нападающий Владислав Ванат объяснил, почему он попал в лагерь молодежной сборной, а не в национальную сборную Украины на решающий поединок против Италии.

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"Понял, что мало шансов сыграть с Италией, мне так об этом и сказали. Поэтому я здесь и помогаю, стараюсь забить как можно больше голов. Отдавал и пасы, но ребята не могли забить. Ничего, в следующей игре забьют. Я мог сыграть лучше, но главное - забивать голы", - рассказал Владислав Ванат для "Суспільне Спорт".

Напомним, за молодежку форвард "Динамо Киев" сыграл 12 поединков: четыре гола, две результативные передачи. За национальную сборную Украины Ванат провел пять матчей без результативных действий.

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Источник:
Суспільне Спорт
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